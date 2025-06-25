"Могу ли я помочь вам с Ираном?": Трамп рассказал, что отклонил предложение Путина
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение президента России Владимира Путина помочь в ситуации с Ираном, передает NUR.KZ со ссылкой на Newsweek.
По данным издания, Трамп пообщался сс журналистами на борту президентского самолета, направлявшегося в Гаагу на саммит НАТО.
"Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он сказал: "Могу ли я помочь вам с Ираном?" Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами", - пересказал Трамп ход разговора с Путиным.
Он подчеркнул, что все еще очень рассчитывает заключить сделку с Россией по конфликту в Украине. Трамп назвал ситуацию "позором", так как "на прошлой неделе погибли 6 тыс. солдат".
Напомним, на прошлой неделе США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву. Он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
До этого президент Путин заявил, что согласен со словами Трампа о том, что при нем конфликт в Украине мог бы не случиться. В прошлом году президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что началась война в Украине. По словам главы Белого дома Байден "спровоцировал эту войну".
Также напомним, что Владимир Путин отказался ехать на переговоры с Украиной в Стамбул. Свои планы изменил и Дональд Трамп, который планировал попасть туда.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2259294-mogu-li-ya-pomoch-vam-s-iranom-tramp-rasskazal-chto-otklonil-predlozhenie-putina/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах