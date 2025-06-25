"Могу ли я помочь вам с Ираном?": Трамп рассказал, что отклонил предложение Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение президента России Владимира Путина помочь в ситуации с Ираном, передает NUR.KZ со ссылкой на Newsweek.

По данным издания, Трамп пообщался сс журналистами на борту президентского самолета, направлявшегося в Гаагу на саммит НАТО.

"Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он сказал: "Могу ли я помочь вам с Ираном?" Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами", - пересказал Трамп ход разговора с Путиным.

Он подчеркнул, что все еще очень рассчитывает заключить сделку с Россией по конфликту в Украине. Трамп назвал ситуацию "позором", так как "на прошлой неделе погибли 6 тыс. солдат".

Напомним, на прошлой неделе США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву. Он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого президент Путин заявил, что согласен со словами Трампа о том, что при нем конфликт в Украине мог бы не случиться. В прошлом году президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что началась война в Украине. По словам главы Белого дома Байден "спровоцировал эту войну".

Также напомним, что Владимир Путин отказался ехать на переговоры с Украиной в Стамбул. Свои планы изменил и Дональд Трамп, который планировал попасть туда.