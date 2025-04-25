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"Не будьте наивными": в НАТО заявили, что США и ЕС считают Россию долгосрочной угрозой

Опубликовано:

Марк Рютте
Марк Рютте. Фото: Anadolu/Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США и их европейские союзники едины во мнении, что Россия еще долго будет представлять собой угрозу для государств НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

"Мы все в НАТО согласны с тем, что Россия представляет долгосрочную угрозу для территории НАТО - для всей евроатлантической территории", - заявил Рютте журналистам.

Администрация Трампа по-прежнему привержена НАТО, хотя Вашингтон и уделяет все больше внимания Азиатско-Тихоокеанскому региону, добавил он.

Мнение, что РФ надолго останется угрозой, Марк Рютте обнародовал и ранее - после совещания министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации.

"Это совершенно ясно: для всей НАТО Россия является долгосрочной угрозой, даже если этот конфликт (война РФ против Украины. - Ред.) завершится. Не будем наивными относительно России", - заявлял Рютте.

Напомним, ранее Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

Мы также писали, что в прошлом Трамп неоднократно заявлял, что США могут выйти из НАТО. Он настаивал, что Америка вынуждена платить слишком большую долю в бюджет альянса.

В марте этого года американский лидер рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239149-ne-budte-naivnymi-v-nato-zayavili-chto-ssha-i-es-schitayut-rossiyu-dolgosrochnoy-ugrozoy/