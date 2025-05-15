Стало известно, приедет ли Путин на переговоры Украины и России в Турции

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет принимать участия в прямых переговорах с Украиной в Турции.

По информации РИА Новости, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Путин будет присутствовать на переговорах в Турции.

Как пишут в Telegram-канале Baza, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в состав вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник главного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Между тем, по данным РБК-Украина, Владимир Зеленский уже прибыл в Анкару. Сегодня он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как Россия раскроет состав своей делегации.

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю". Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.