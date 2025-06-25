Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером США Дональдом Трампом во время личной встречи на саммите НАТО, передает NUR.KZ.

Зеленский опубликовал пост в своем Telegram-канале, где назвал встречу "продолжительной и содержательной". Он заявил, что им удалось охватить "действительно важные вопросы".

"Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира",- сказано в сообщении.

Также Зеленский дал обещание рассказать о разговоре более детально, но позже.

В Белом доме пока не давали комментарий об итогах встречи Зеленского и Трампа.

Ранее Русская служба Би-би-си писала, что как Владимира Зеленского приняли на саммите НАТО в Нидерландах.

А Дональд Трамп сегодня подчеркнул, что все еще очень рассчитывает заключить сделку с Россией по конфликту в Украине. Трамп назвал ситуацию "позором", так как "на прошлой неделе погибли 6 тыс. солдат".

До этого Путин заявил, что согласен со словами Трампа о том, что при нем конфликт в Украине мог бы не случиться. В прошлом году президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что началась война в Украине. По словам главы Белого дома Байден "спровоцировал эту войну".