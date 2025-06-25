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    Глава НАТО осыпал Дональда Трампа похвалой и назвал его "папочкой"

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: JIM WATSON/AFP

    Глава НАТО Марк Рютте осыпал похвалой Дональда Трампа за его решения в ирано-израильском конфликте, а также назвал лидера США "папочкой", передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

    По данным издания, лидеры НАТО пообещали увеличить свои ежегодные расходы на оборону до 5% ВВП на саммите в Гааге, выполнив давнее требование Трампа. Сам Трамп охарактеризовал этот шаг как "великую победу для всех", заявив, что "НАТО станет очень сильным".

    Выступая с Трампом, Марк Рютте поблагодарил президента США за то, что он подтолкнул союзников согласиться на увеличение своих взносов на расходы, заявив, что этого "не произошло бы" без него.

    Рютте также охарактеризовал президента США как "сильного человека", а также "человека мира", похвалив его за обеспечение прекращения огня между Израилем и Ираном. А Трамп сравнил Израиль и Иран с "двумя детьми на школьном дворе", которые дерутся.

    "Они дерутся как в аду. Вы не можете их остановить. Дайте им подраться около двух-трех минут. Тогда их легче остановить", - сказал он.

    В ответ на слова Трампа, Рютте решил назвать его "папочкой".

    "Тогда папочке иногда приходится использовать крепкие выражения", - дополнил он Трампа.

    Напомним, накануне Дональд Трамп не сдержался, комментируя ситуацию между Израилем и Ираном. Политик выругался матом, беседуя с журналистами.

    Это произошло после того, как Трамп заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном. Но позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

    Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.

    Вскоре после заявления о достигнутом перемирии президент США Дональд Трамп предостерег Израиль от новых ударов по Ирану.

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