Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию за "историческую роль"

Конгрессмен-республиканец Бадди Картер предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке , передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как сообщает телеканал, предложение конгрессмена прозвучало после того, как президент США выступил посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

В письме Картера, адресованном Комитету по Нобелевской премии, говорится, что Трамп сыграл "исключительную и историческую роль" в прекращении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и в предотвращении получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете".

"Влияние президента Трампа сыграло решающую роль в быстром заключении соглашения, которое многие считали невозможным. Президент Трамп также предпринял смелые, решительные действия, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана и гарантировать, что крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма останется неспособным приобрести ядерное оружие", — заявил Картер.

На сайте Нобелевской премии указано, что к этому часу на Нобелевскую премию мира 2025 года уже выдвинуто 338 кандидатов.

Отметим, Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании "Авраамовых соглашений", однако до сих пор президенту США не была присуждена эта награда.

И в прошлом году кандидатуру Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира.

А только на прошлой неделе Трампа выдвинул на Нобелевскую премию мира кабмин Пакистана. В правительстве заявили, что такое решение принято "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и решающего руководства во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном".

Сам Трамп эмоционально отреагировал на предложение Пакистана, заявив, что "не получит премию мира, что бы он ни делал".

Напомним, сегодня Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.

По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.