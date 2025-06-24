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    Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию за "историческую роль"

    Опубликовано:

    Дональд Трамп на ифтаре в Белом доме
    Дональд Трамп на ифтаре в Белом доме. Фото: Win McNamee/Getty Images

    Конгрессмен-республиканец Бадди Картер предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке , передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

    Как сообщает телеканал, предложение конгрессмена прозвучало после того, как президент США выступил посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

    В письме Картера, адресованном Комитету по Нобелевской премии, говорится, что Трамп сыграл "исключительную и историческую роль" в прекращении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и в предотвращении получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете".

    "Влияние президента Трампа сыграло решающую роль в быстром заключении соглашения, которое многие считали невозможным. Президент Трамп также предпринял смелые, решительные действия, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана и гарантировать, что крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма останется неспособным приобрести ядерное оружие", — заявил Картер.

    На сайте Нобелевской премии указано, что к этому часу на Нобелевскую премию мира 2025 года уже выдвинуто 338 кандидатов.

    Отметим, Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании "Авраамовых соглашений", однако до сих пор президенту США не была присуждена эта награда.

    И в прошлом году кандидатуру Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира.

    А только на прошлой неделе Трампа выдвинул на Нобелевскую премию мира кабмин Пакистана. В правительстве заявили, что такое решение принято "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и решающего руководства во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном".

    Сам Трамп эмоционально отреагировал на предложение Пакистана, заявив, что "не получит премию мира, что бы он ни делал".

    Напомним, сегодня Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

    "Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.

    По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.

    Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

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    Дональд Трамп
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