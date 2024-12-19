Израиль нанес удар по Йемену после нового пуска ракеты, сбитой недалеко от Тель-Авива

Израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем проиранского движения хуситов.

Представитель израильских военных заявил, что среди целей были порты Красного моря и энергетическая инфраструктура в столице Йемена Сане.

Подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил о гибели семи человек в порту Салиф и двоих — на нефтяном объекте Рас Иса, расположенном в провинции Ходейда.

За два часа до ударов израильская система ПВО перехватила над центральной частью страны ракету, выпущенную с территории Йемена. В Рамат-Гане на окраине Тель-Авива были повреждены школа и несколько автомобилей.

Это не первый израильский удар по позициям хуситов. В конце сентября ЦАХАЛ провел крупномасштабную операцию против хуситов с участием десятков боевых, заправочных и разведывательных самолетов, нанеся мощные удары по позициям движения в Ходейде.

В заявлении ЦАХАЛ тогда утверждалось, что операция направлена против военных объектов "террористического режима хуситов" в Ходейде и Рас Иса, но сами объекты описывались как электростанции и порт, используемый для импорта нефти.

Хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами.

Они неоднократно запускали в сторону Израиля "шахеды" и ракеты, некоторым из которых удавалось преодолеть израильскую систему ПВО. Израиль и ранее наносил удары по Йемену после того, как один из дронов долетел до Тель-Авива.

Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией; эти заявления не всегда соответствуют действительности.