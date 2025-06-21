На что готов Трамп в вопросе конфликта с Ираном, рассказал Вэнс
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Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп будет пытаться урегулировать конфликт с Ираном дипломатией, однако в конечном итоге он сделает все, что потребуется для уничтожения иранской ядерной программы.
Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News - перевод приводят РБК.
"Он сказал, что будет придерживаться дипломатических методов до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала, что дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана [Тегераном] и покончить с иранской ядерной программой", - сказал вице-президент США.
Вэнс подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Трамп.
"Мне кажется, что время на исходе, но, как сказал президент, он хочет еще немного подождать и посмотреть, чего может добиться дипломатия", - добавил политик.
По словам Вэнса, Трамп "никому не скажет, что и когда он намерен предпринять" в отношении Ирана.
"Он будет знать, когда дипломатия исчерпает себя и когда ему нужно будет задействовать военных США, чтобы гарантировать отсутствие у Ирана ядерной программы", - заключил вице-президент.
Напомним, источники издания New York Post рассказали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.
А до этого Трамп заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана. Также отмечалось, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщалось, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.
Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий. Также издание сообщало, что среди оружия, способного атаковать подземные ядерные объекты Ирана, есть одно, которое пока не используется и которого пока нет в распоряжении Израиля.
Сенатор Марк Уорнер заявил, что разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием. По его словам, Дональд Трамп игнорирует данные разведки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2257914-na-chto-gotov-tramp-v-voprose-konflikta-s-iranom-rasskazal-vens/
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