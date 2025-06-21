На что готов Трамп в вопросе конфликта с Ираном, рассказал Вэнс

Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп будет пытаться урегулировать конфликт с Ираном дипломатией, однако в конечном итоге он сделает все, что потребуется для уничтожения иранской ядерной программы.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News - перевод приводят РБК.

"Он сказал, что будет придерживаться дипломатических методов до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала, что дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана [Тегераном] и покончить с иранской ядерной программой", - сказал вице-президент США.

Вэнс подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Трамп.

"Мне кажется, что время на исходе, но, как сказал президент, он хочет еще немного подождать и посмотреть, чего может добиться дипломатия", - добавил политик.

По словам Вэнса, Трамп "никому не скажет, что и когда он намерен предпринять" в отношении Ирана.

"Он будет знать, когда дипломатия исчерпает себя и когда ему нужно будет задействовать военных США, чтобы гарантировать отсутствие у Ирана ядерной программы", - заключил вице-президент.

Напомним, источники издания New York Post рассказали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

А до этого Трамп заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана. Также отмечалось, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщалось, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.

Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий. Также издание сообщало, что среди оружия, способного атаковать подземные ядерные объекты Ирана, есть одно, которое пока не используется и которого пока нет в распоряжении Израиля.

Сенатор Марк Уорнер заявил, что разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием. По его словам, Дональд Трамп игнорирует данные разведки.