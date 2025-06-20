"Война?": лобстеры и стейки в меню американских солдат встревожили граждан (видео)
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Видеоролики с американскими солдатами, которые поедают лобстеров и стейки, стали распространять в Сети. Некоторые пользователи задались вопросом, не готовят ли военных к отправке в горячую точку.
Несколько роликов с дорогой едой армии США опубликовал в соцсети Х пользователь Brane Mijatovic. По его словам, если военных кормят как в ресторане, то жди командировки.
"Война? Американским солдатам, как обычно, подают стейки и лобстеры перед отправкой в горячую точку", - отметил он.
Еще один пользователь написал, что в Америке такую еду называют "командировочной".
Портал Newsweek пишет, что появление данных видеороликов в Сети вызвало предположения о прямом участии американцев в эскалации конфликта между Израилем и Ираном.
Журналисты выяснили, что один из завирусившихся роликов - старый. Как оказалось, его сняли в феврале.
По данным издания, эксперты считают, что вероятность участия войск США в конфликте на Ближнем Востоке составляет 25%.
Фактчекеры из NewsGuard's Reality Check тоже обратили свое внимание на распространение этих роликов с едой в соцсетях.
По их словам, пользователи Сети приводят вырванные из контекста видеозаписи пышных трапез солдат американской армии, ошибочно утверждая, что они доказывают, что правительство США готовится к переброске войск в Иран.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.
Сегодня мы писали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2257803-voyna-lobstery-i-steyki-v-menyu-amerikanskih-soldat-vstrevozhili-grazhdan-video/
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