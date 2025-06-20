"Война?": лобстеры и стейки в меню американских солдат встревожили граждан (видео)

Видеоролики с американскими солдатами, которые поедают лобстеров и стейки, стали распространять в Сети. Некоторые пользователи задались вопросом, не готовят ли военных к отправке в горячую точку.

Несколько роликов с дорогой едой армии США опубликовал в соцсети Х пользователь Brane Mijatovic. По его словам, если военных кормят как в ресторане, то жди командировки.

"Война? Американским солдатам, как обычно, подают стейки и лобстеры перед отправкой в ​​горячую точку", - отметил он.

Еще один пользователь написал, что в Америке такую еду называют "командировочной".

Портал Newsweek пишет, что появление данных видеороликов в Сети вызвало предположения о прямом участии американцев в эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Журналисты выяснили, что один из завирусившихся роликов - старый. Как оказалось, его сняли в феврале.

По данным издания, эксперты считают, что вероятность участия войск США в конфликте на Ближнем Востоке составляет 25%.

Фактчекеры из NewsGuard's Reality Check тоже обратили свое внимание на распространение этих роликов с едой в соцсетях.

По их словам, пользователи Сети приводят вырванные из контекста видеозаписи пышных трапез солдат американской армии, ошибочно утверждая, что они доказывают, что правительство США готовится к переброске войск в Иран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

Сегодня мы писали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране.