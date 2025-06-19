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    В Белом доме рассказали, когда Трамп примет решение по возможной атаке на Иран

    Опубликовано:

    Белый дом в Вашингтоне
    Белый дом. Иллюстративное фото: pexels.com

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, пишет РИА Новости.

    "У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: "Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться (в атаке на Иран - ред.) или нет, в течение следующих двух недель", - заявила она.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана. Также отмечалось, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщалось, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.

    Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

    Также издание сообщало, что среди оружия, способного атаковать подземные ядерные объекты Ирана, есть одно, которое пока не используется и которого пока нет в распоряжении Израиля. Это GBU-57A/B - американская корректируемая противобункерная авиационная бомба (Massive Ordnance Penetrator GBU-57A/B (MOP)), крупнейшая в мире неядерная бомба, способная поражать цели глубоко под землей.

    Сенатор Марк Уорнер заявил, что разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием. По его словам, Дональд Трамп игнорирует данные разведки.

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