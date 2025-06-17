Трамп: Мы установили полный и тотальный контроль над небом Ирана

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана, передает NUR.KZ.

"Теперь у нас полный и тотальный контроль над небом над Ираном. У Ирана были хорошие небесные следящие устройства и прочее оборонительное оборудование, и его было много, но оно не идет ни в какое сравнение с американскими "штучками", разработанными, придуманными и произведенными. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США", - написал Трамп.

Он также добавил, что США точно знают, "где прячется так называемый верховный лидер Ирана", однако они не собираются его убивать - по крайней мере, сейчас, добавил Трамп.

"Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по мирным жителям или американским солдатам. Наше терпение на исходе", - говорится в посте.

В следующем посте Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

Напомним, ранее Трамп досрочно улетел с саммита "Большой семерки" и призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

Телеканал Fox News сообщил, что президент США преждевременно покинул саммит G7 и распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.

Позже сам Трамп опроверг слова Макрона о том, что он вернулся в Штаты для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном.

"Ошибочно! Он понятия не имеет, почему я сейчас нахожусь на пути в Вашингтон, но это точно не имеет никакого отношения к прекращению огня. Все гораздо серьезнее", - написал американский лидер.

А CNN сообщал, что Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками.

Добавим, что после масштабной атаки Израиля на Иран Трамп заявлял, что США не причастны к ударам.