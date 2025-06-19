Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием, заявил сенатор
Опубликовано:
Сенатор Марк Уорнер заявил в эфире MSNBC о том, что разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием. По его словам, Дональд Трамп игнорирует данные разведки.
Замглавы сенатского комитета по разведке Уорнер напомнил, что в марте директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы.
Он добавил, что в минувший понедельник было получено подтверждение о том, что ситуация не изменилась.
"Внешняя политика через твиты - безумие. Но именно так поступает этот парень", - раскритиковал сенатор от Демпартии работу Дональда Трампа.
Как пишет РБК, Уорнер сообщил о письменном вступительном слове Габбард для спецкомитета по разведке от 25 марта, в котором директор обобщила выводы ведомства насчет Ирана от 18 разведывательных подразделений США.
С ее слов, разведсообщество все еще считает, что Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер Ирана не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана. Также отмечалось, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщалось, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.
Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.
Также издание сообщало, что среди оружия, способного атаковать подземные ядерные объекты Ирана, есть одно, которое пока не используется и которого пока нет в распоряжении Израиля. Это GBU-57A/B - американская корректируемая противобункерная авиационная бомба (Massive Ordnance Penetrator GBU-57A/B (MOP)), крупнейшая в мире неядерная бомба, способная поражать цели глубоко под землей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2257065-razvedka-ssha-ne-nashla-dokazatelstv-raboty-irana-nad-yadernym-oruzhiem-zayavil-senator/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах