СМИ: Трамп боится, что Иран станет еще одной Ливией

Источники издания New York Post рассказали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране, передает NUR.KZ.

Осторожность президента Трампа по поводу бомбардировок Ирана отчасти обусловлена ​​опасениями создания "еще одной Ливии" в случае свержения верховного лидера Ирана. Об этом сообщили инсайдеры администрации, поскольку Трамп откладывает свое решение на две недели.

"В последние дни президент специально упомянул десятилетнее погружение богатой нефтью североафриканской страны в анархию в 2011 году, после того, как США присоединились к бомбардировочной кампании НАТО, с целью свержения Муаммара Каддафи", - сообщили три источника, близких к администрации.

Другой источник сообщил, что Трамп "не хочет, чтобы она превратилась в Ливию", имея в виду страну Иран. Один из источников сообщил, что лично слышал, как Трамп говорил, что он обеспокоен тем, что Иран станет похож на Ливию, до того, как Израиль начал свою воздушную атаку на Иран.

Другие источники добавили, что Трамп также упомянул Афганистан и Ирак.

"В Ливии бомбардировки были гораздо более масштабными и это закончилось сменой режима", - отметил пятый источник.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

А до этого Трамп заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана. Также отмечалось, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщалось, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.

Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий. Также издание сообщало, что среди оружия, способного атаковать подземные ядерные объекты Ирана, есть одно, которое пока не используется и которого пока нет в распоряжении Израиля.

Сенатор Марк Уорнер заявил, что разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием. По его словам, Дональд Трамп игнорирует данные разведки.