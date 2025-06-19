Условия для возможной встречи Трампа, Путина и Зеленского выдвинули в России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил условия для возможных переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
По словам Пескова, возможная встреча лидеров России, США и Украины должна стать итогом серьезной предварительной работы. Об этом в интервью телеканалу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такая встреча на высшем уровне, она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек", - сказал Песков.
Также Песков заявил, что Кремль очень высоко оценивает усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта в Украине.
Отметим, Песков уже не первый раз комментирует информацию о возможной встрече Путина и Трампа. Так, в мае этого года он также называл условия для проведения таких переговоров.
Тогда же в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.
В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.
После переговоров главы делегаций России и Украины сделали свои заявления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2257218-usloviya-dlya-vozmozhnoy-vstrechi-trampa-putina-i-zelenskogo-vydvinuli-v-rossii/
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