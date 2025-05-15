Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Делегация Российской Федерации сегодня прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая, передает RT.

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Также издание сообщает, что ранее самолет специального летного отряда "Россия" Ил-62М приземлился в стамбульском аэропорту.

Согласно данным Flightradar24, самолет, о котором идет речь, самолет вылетел из Москвы, долетел до Астрахани, затем развернулся в направлении Волгограда, и оттуда проследовал в Стамбул.

По информации РБК, самолет летел со стороны военного аэропорта Чкаловский, а на двух участках отслеживание борта было недоступно.

Напомним, ранее Владимир Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю". Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как Россия раскроет состав своей делегации.

Позже стало известно, что Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбуле своего помощника Мединского.

Также администрация президента России опубликовала полный состав делегации на переговорах с Украиной, утвержденный главой государства:

Мединский В.Р. - помощник президента Российской Федерации (глава делегации)

Галузин М.Ю. - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)

Костюков И.О. - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (член делегации)

Фомин А.В. - заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации)

Еще в состав делегации РФ включены четыре "эксперта" - сотрудники различных департаментов министерства обороны, администрации президента и МИД России.