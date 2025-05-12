Зеленский: Буду ждать Путина лично в Турции в четверг
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции, передает NUR.KZ.
В традиционном вечернем обращении Зеленский отметил, что Украина ожидает полного прекращения огня.
"Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясный ответ от России", - написал Зеленский.
По его словам, России в любом случае придется заканчивать войну, а украинские силы будут реагировать на ситуацию зеркально.
"Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы ужесточать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Увидим.
У нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры – мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция", - написал Зеленский.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243913-zelenskiy-budu-zhdat-putina-lichno-v-turcii-v-chetverg/