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Зеленский: Буду ждать Путина лично в Турции в четверг

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции, передает NUR.KZ.

В традиционном вечернем обращении Зеленский отметил, что Украина ожидает полного прекращения огня.

"Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясный ответ от России", - написал Зеленский.

По его словам, России в любом случае придется заканчивать войну, а украинские силы будут реагировать на ситуацию зеркально.

"Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы ужесточать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Увидим.

У нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры – мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция", - написал Зеленский.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243913-zelenskiy-budu-zhdat-putina-lichno-v-turcii-v-chetverg/