Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран.

"Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина.

Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - заявил Дмитрий Песков.

Другие заявления о переговорах:

Работа по украинскому урегулированию только началась, она будет продолжаться.

Речи об изменении состава российской делегации не идет.

Москва и Киев договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется.

Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме.

Перед следующим раундом переговоров необходимо выполнить достигнутые договоренности.

Принципиальный вопрос для России при подписании документов - кандидатура подписанта от Украины.

Контактов лидеров России и США после переговоров в Стамбуле пока не было.

Кремль проинформирует, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.

Напомним, накануне в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.

В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

После переговоров главы делегаций России и Украины сделали свои заявления.