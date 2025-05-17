Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента России, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран.
"Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина.
Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - заявил Дмитрий Песков.
Другие заявления о переговорах:
- Работа по украинскому урегулированию только началась, она будет продолжаться.
- Речи об изменении состава российской делегации не идет.
- Москва и Киев договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется.
- Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме.
- Перед следующим раундом переговоров необходимо выполнить достигнутые договоренности.
- Принципиальный вопрос для России при подписании документов - кандидатура подписанта от Украины.
- Контактов лидеров России и США после переговоров в Стамбуле пока не было.
- Кремль проинформирует, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.
Напомним, накануне в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины.
До этого Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.
В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.
После переговоров главы делегаций России и Украины сделали свои заявления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245956-peskov-ocenil-vozmozhnost-vstrechi-putina-i-zelenskogo/