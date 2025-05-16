Переговоры России и Украины начались в Стамбуле, заявил депутат

Переговоры России и Украины начались в Стамбуле - об этом в своем Telegram-канале написал нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко, передает NUR.KZ.

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Тем временем, как пишет РИА со ссылкой на осведомленный источник, переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле пока не начались. Издание пишет, что время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока еще не определено.

Сообщается, также, что к переговорам двух сторон присоединится глава турецкой разведки Калын.

По информации ТАСС, автомобиль Мединского прибыл на место переговоров с Украиной после встречи с представителями США. Издание опубликовало соответствующие кадры.

По информации издания, источники в МИД Турции также заявили, что переговоры представителей России и Украины начнутся в ближайшее время.

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

СМИ писали, что Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Однако позже стало известно, что ни одну из делегаций не возглавит глава государства - Путин назначил главой делегации РФ Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил пессимизм в преддверии переговоров Украины и России в Турции.