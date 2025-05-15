Зеленский направил украинскую делегацию в Стамбул на переговоры, ее возглавит министр обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направил на прямые переговоры между представителями России и Украины — первые с весны 2022 года — делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Россию на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

В российскую делегацию, помимо Владимира Мединского, входит замминистра иностранных дел Михаил Галузин, глава ГРУ адмирал Игорь Костюков, замминистр обороны Александр Фомин и четыре эксперта из Минобороны, МИД, ГРУ и администрации президента.

Зеленский назвал такой состав делегации «бутафорским» и подчеркнул, что его официально не уведомили, кто будет представлять Россию на переговорах. При этом не только состав украинской делегации был озвучен лишь во второй половине дня, но и сам факт их поездки был подтвержден только ближе к вечеру.

Источник агентства Reuters в украинских дипломатических кругах пояснил, что Киев рассматривал возможность отправить в Стамбул кого-нибудь «соответствующего уровня».

В итоге украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Такой выбор Зеленский объяснил в частности тем, что Умеров владеет всеми необходимыми для встречи языками: украинским, русским, английским и турецким.

О чем будут говорить делегации

Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что обсуждать с российской стороной представители Киева будут только 30-дневное прекращение огня: как его воплотить в жизнь и как мониторить его соблюдение. Об этом же говорят и источники «Суспільне».

Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом же заявил, что прекращение огня будет главным вопросом обсуждения. Москва тем временем настаивает на том, что главная цель переговоров — «устранение первопричин конфликта». При этом Путин не исключал, что во время переговоров удастся договориться о перемирии.

«Смысл предложенных Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — так обозначил цели встречи глава российской делегации Владимир Мединский.

Затем он также заявил, что Россия готова «к возможным компромиссам».

Ни Путина, ни Трампа

Изначально провести прямые переговоры в Стамбуле предложил в ночь на 11 мая российский президент Владимир Путин — взамен 30-дневного прекращения огня, на котором настаивали Украина и ее европейские союзники.

Дональд Трамп сразу же призвал Зеленского согласиться, и президент Украины в воскресенье, 11 мая, заявил, что лично поедет в Стамбул и будет ожидать там Владимира Путина. В последующие дни Зеленский неоднократно повторял, что российский президент должен лично приехать на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность к мирному урегулированию конфликта.

Даже президент Бразилии Лула да Силва, посетивший Москву на празднование 80-летия Победы, попытался уговорить Путина поехать в Стамбул. Он сделал остановку в Москве на пути в Бразилию из Китая, но поговорил с Путиным не лично, а по телефону.

Состав российской делегации был объявлен лишь поздним вечером в среду, 14 мая, — и Путина в нем не оказалось.

Президент США Дональд Трамп, находящийся в турне по странам Ближнего Востока, допускал, что он тоже поедет на переговоры — особенно если на них будет Владимир Путин. После объявления состава российской делегации агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что Трамп в Турцию не поедет.

Утром в день переговоров, впрочем, сам Трамп перевернул причинно-следственные связи.

«Зачем ему ехать, если я не поеду?» — ответил он на вопрос журналистов об отсутствии Путина в составе делегации. «Я не думаю, что Путин сможет поехать, если меня там не будет».

При это Трамп не исключает, что появится в Стамбуле 16 мая — если «это будет необходимо». Пока, впрочем, неясно даже, продолжатся ли переговоры в пятницу.

В то же время президент США заявил, что прогресса в переговорах не может быть, пока он не встретится с Путиным.

«Ничего не произойдет, пока я не встречусь с Путиным», — сказал он журналистам на пути из Катара в ОАЭ.

Зеленский также встретился в Анкаре с президентом Турции Эрдоганом, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига — в Анталье с главой Госдепартамента США Марко Рубио. В Анталье проходит встреча министров стран НАТО.

Нет почвы для переговоров

Комментирует Святослав Хоменко, корреспондент Русской службы Би-би-си

Во-первых, Украина считает переговоры 2022 года попыткой Москвы обсудить условия капитуляции Киева и наотрез отказывается возвращаться к проекту, который, по версии Путина, был тогда парафирован, а по версии украинских представителей, так и остался ничего не значащей бумагой.

Во-вторых, вопросы у Киева вызывает уровень российской делегации. Мягко говоря, вряд ли ее члены уполномочены принимать любые серьезные решения. То есть цитируя того же Владимира Зеленского, уровень приехавший из Москвы эмиссаров «бутафорский».

Но самое главное, что нужно помнить — Украина и Россия на данный момент просто не имеют почвы для любых содержательных переговоров.

Киев декларирует готовность к любым переговорам — но после того, как Россия согласится на всеобъемлющее перемирие, минимум тридцатидневное. Москва на это не согласна — якобы потому что за эти 30 дней ВСУ поднакопят силы и улучшат свое положение на поле боя, а это России невыгодно.

В свою очередь, Москва заявляет, что мирные переговоры должны начаться только после того, как будут обсуждены пресловутые «первопричины украинского конфликта», а до того война будет продолжаться. Киев небезосновательно считает «обсуждение первопричин» принуждением его к капитуляции, поэтому на требования Москвы не соглашается.

Общего знаменателя между этими позициями найти пока не удается — и неизвестно, удастся ли. Кто-то должен будет уступить.

Киев надеется, что давление в виде заявления ряда иностранных лидеров, в том числе лидеров Турции или Бразилии, считающихся вполне лояльными Москве, заставит Путина уступить. Путин считает, что он как всегда всех переиграет.

Наконец, неизвестно, как сыграет карта Трампа, который с одной стороны выступает за перемирие, а с другой — за прямые переговоры между Украиной и Россией, кажется, с любой повесткой.