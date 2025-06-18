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    Лидер Ирана ответил на призыв Трампа к капитуляции

    Опубликовано:

    Али Хаменеи
    Али Хаменеи. Фото: AFP / Getty Images

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на пост Трампа с призывом к безоговорочной капитуляции заявил, что иранский народ никогда не сдастся, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

    "Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", - цитирует издание слова верховного лидера Ирана, ссылаясь на его пресс-службу.

    Он также отметил, что Иран крепко стоит перед лицом "навязанной войны" и будет крепко стоять, если ему будут "навязывать" мир. Иран не намерен поддаваться подобной политике навязывания и иранский народ никогда не сдается, добавил Али Хаменеи.

    Напомним, вчера президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана. Он также добавил, что США точно знают, "где прячется так называемый верховный лидер Ирана", однако они не собираются его убивать - по крайней мере, сейчас, добавил Трамп.

    В следующем посте Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

    Ранее Трамп досрочно улетел с саммита "Большой семерки" и призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что президент США преждевременно покинул саммит G7 и распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.

    Позже сам Трамп опроверг слова Макрона о том, что он вернулся в Штаты для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном.

    "Ошибочно! Он понятия не имеет, почему я сейчас нахожусь на пути в Вашингтон, но это точно не имеет никакого отношения к прекращению огня. Все гораздо серьезнее", - написал американский лидер.

    А CNN сообщал, что Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками.

    Добавим, что после масштабной атаки Израиля на Иран Трамп заявлял, что США не причастны к ударам.

    А сегодня сообщалось, что коалиция конгрессменов намерена ограничить полномочия президента США Дональда Трампа по вмешательству в израильско-иранский конфликт.

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