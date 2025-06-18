"Это не наша война": полномочия Трампа по конфликту на Ближнем Востоке хотят ограничить в США

Коалиция конгрессменов намерена ограничить полномочия президента США Дональда Трампа по вмешательству в израильско-иранский конфликт, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

По информации издания, законодатели хотят провести голосование по резолюции, требующей от администрации президента США получить одобрение Конгресса, прежде чем начинать войну на Ближнем Востоке.

Для этого республиканец Томас Мэсси объединился с представителем Демократической партии Ро Ханной. Голосование пройдет именно по их резолюции.

"Это не наша война. Но если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", - заявил Мэсси. В свою очередь, Ро Ханна заявил, что "люди обеспокоены действиями Трампа".

Данное заявление привело к поддержке демократов. Некоторые публично пообещали поддержать законопроект, включая Александрию Окасио-Кортес из Нью-Йорка и Рашиду Тлаиб из Мичигана.

"Американский народ больше не попадется на это. Нам лгали об "оружии массового поражения" в Ираке, которое убило миллионы + навсегда изменило жизни", - заявила Тлаиб.

Сегодня мы писали, что после заявления Дональда Трампа о необходимости полной капитуляции Ирана, власти США сообщили, что решающими в израильско-иранском конфликте станут ближайшие сутки-двое.

До этого Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана. Также отмечалось, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщалось, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.