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Трамп прокомментировал причастность США к ударам по Ирану

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США не имеет никакого отношения к последним ударам Израиля по Ирану, передает NUR.KZ.

"США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - написал Трамп.

Кроме того, американский лидер отметил, что если Иран каким-либо образом нападет на США, то на него обрушится вся мощь американских вооруженных сил "в невиданном ранее масштабе".

Напомним, в ночь на 15 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Минобороны Ирана и Организации оборонительных инноваций и исследований. Кроме того, под обстрел попал Тегеранский нефтеперерабатывающий завод. Еще в результате израильского удара в районе Нармак в Тегеране был разрушен жилой дом.

Также сообщалось, что Иран и Израиль этой ночью обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Есть десятки пострадавших, сообщается о погибших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255574-tramp-prokommentiroval-prichastnost-ssha-k-udaram-po-iranu/