Иран и Израиль снова обменялись серией ракетных ударов

За минувшую ночь Иран и Израиль обменялись серией ракетных ударов. В ЦАХАЛ заявили об ударах по Тегерану, а также подтвердили информацию о 15 ударах из Ирана.

Армия обороны Израиля нанесла новые удары по столице Ирана - Тегерану, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"В настоящее время израильские ВВС наносят серию ударов в районе Тегерана", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает Times of Israel, по предварительным данным, Иран в ходе последней атаки в ночь на 18 июня выпустил по центру Израиля около 15 ракет.

Отмечается, что два падения зафиксированы в регионе Шарон и в районе Иерусалима.

Командование тыла изначально разрешило гражданам покинуть бомбоубежища, но вскоре ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала новый запуск ракет из Ирана, и призвала вновь вернуться в укрытия.

Напомним, ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщила о ряде атак, совершенных на Израиль. В заявлении КСИР указано, что "установлен полный контроль над небом".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана.

Кроме того, иранские СМИ утверждали, что в результате удара Ирана по штаб-квартире израильской разведки "Моссад" погибли старшие офицеры и командиры.

Напомним, ранее иранские СМИ сообщали, что по зданию командования "Моссада" в городе Герцлия был совершен обстрел. В КСИР заявили, что для атаки была использована "новая ракета". В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально данную информацию не комментировали, никаких подтверждений со стороны "Моссада" также не было.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ликвидации нового начальника военного штаба Ирана.