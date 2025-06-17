В Иране сообщили о гибели офицеров Израиля при ударе по штабу "Моссада"

Иранские СМИ утверждают, что в результате удара Ирана по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» погибли старшие офицеры и командиры. Израильские СМИ это отрицают.

Как пишет РБК, иранское агентство Tasnim пишет о гибели израильских военных в результате иранских ударов.

"Значительное число старших офицеров разведки, разведывательных служб и командиров режима были убиты", — говорится в публикации.

По данным издания, целью удара были центры безопасности и разведки Израиля, включая организацию военной разведки "Амман", службу разведки и операций, а также "Моссад".

Между тем израильское издание Israel Hayom утверждает, что в результате иранского обстрела жертв не зафиксировано.

Власти Израиля пока никак не прокомментировали заявление о гибели военнослужащих.

Напомним, ранее иранские СМИ сообщали, что по зданию командования "Моссада" в городе Герцлия был совершен обстрел. В КСИР заявили, что для атаки была использована "новая ракета".

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально данную информацию не комментировали, никаких подтверждений со стороны "Моссада" также не было.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ликвидации нового начальника военного штаба Ирана.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба". Также Нетаньяху сказал, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

Вскоре президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

А накануне Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

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