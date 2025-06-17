В Иране сообщили о гибели офицеров Израиля при ударе по штабу "Моссада"
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Иранские СМИ утверждают, что в результате удара Ирана по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» погибли старшие офицеры и командиры. Израильские СМИ это отрицают.
Как пишет РБК, иранское агентство Tasnim пишет о гибели израильских военных в результате иранских ударов.
"Значительное число старших офицеров разведки, разведывательных служб и командиров режима были убиты", — говорится в публикации.
По данным издания, целью удара были центры безопасности и разведки Израиля, включая организацию военной разведки "Амман", службу разведки и операций, а также "Моссад".
Между тем израильское издание Israel Hayom утверждает, что в результате иранского обстрела жертв не зафиксировано.
Власти Израиля пока никак не прокомментировали заявление о гибели военнослужащих.
Напомним, ранее иранские СМИ сообщали, что по зданию командования "Моссада" в городе Герцлия был совершен обстрел. В КСИР заявили, что для атаки была использована "новая ракета".
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально данную информацию не комментировали, никаких подтверждений со стороны "Моссада" также не было.
Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ликвидации нового начальника военного штаба Ирана.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба". Также Нетаньяху сказал, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.
Вскоре президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.
А накануне Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256537-v-irane-soobshchili-o-gibeli-oficerov-izrailya-pri-udare-po-shtabu-mossada/
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