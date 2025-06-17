Иран заявил об успешной атаке по штаб-квартире разведки Израиля "Моссада"

Корпус стражей исламской революции подтвердил появившуюся в местных СМИ информацию о том, что Иран нанес удар по штаб-квартире израильского командования "Моссада".

Сегодня иранское агентство Tasnim опубликовало видео с информацией о том, что по зданию командования "Моссада" в городе Герцлия был совершен обстрел. Также было опубликовано видео с места происшествия.

Позже информацию об атаке подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Однако в заявлении КСИР указано, что атака была совершена по базе в Тель-Авиве.

"Сегодня утром истребители аэрокосмических сил КСИР, несмотря на наличие высокоразвитых систем обороны, нанесли удар по военно-разведывательскому центру армии сионистского режима под названием Аман и центру планирования террористических операций и злодеяний сионистского режима (Моссад) в Тель-Авиве. Этот центр в настоящее время горит", - заявили в КСИР.

Еще позже в КСИР заявили, что для атаки была использована "новая ракета".

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально данную информацию не комментировали, никаких подтверждений со стороны "Моссада" также не было.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ликвидации нового начальника военного штаба Ирана.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба". Также Нетаньяху сказал, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

Вскоре президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

А накануне Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.