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    Иран заявил об успешной атаке по штаб-квартире разведки Израиля "Моссада"

    Опубликовано:

    Иран нанес удар по разведке Израиля
    Момент удара. Кадр из видео: t.me/Tasnimnews

    Корпус стражей исламской революции подтвердил появившуюся в местных СМИ информацию о том, что Иран нанес удар по штаб-квартире израильского командования "Моссада".

    Сегодня иранское агентство Tasnim опубликовало видео с информацией о том, что по зданию командования "Моссада" в городе Герцлия был совершен обстрел. Также было опубликовано видео с места происшествия.

    Позже информацию об атаке подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Однако в заявлении КСИР указано, что атака была совершена по базе в Тель-Авиве.

    "Сегодня утром истребители аэрокосмических сил КСИР, несмотря на наличие высокоразвитых систем обороны, нанесли удар по военно-разведывательскому центру армии сионистского режима под названием Аман и центру планирования террористических операций и злодеяний сионистского режима (Моссад) в Тель-Авиве. Этот центр в настоящее время горит", - заявили в КСИР.

    Еще позже в КСИР заявили, что для атаки была использована "новая ракета".

    В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально данную информацию не комментировали, никаких подтверждений со стороны "Моссада" также не было.

    Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ликвидации нового начальника военного штаба Ирана.

    До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба". Также Нетаньяху сказал, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

    Вскоре президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

    А накануне Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

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