Какова конечная цель израильской военной операции в Иране?

В пятницу, после начала беспрецедентных ударов по Ирану, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую обратился к иранцам. Выступая по-английски, он сказал, что пришло их время выступить против "преступного и деспотичного режима".

Теперь, в то время как Израиль наносит новые удары и расширяет круг целей, а Иран пытается отвечать, многие задаются вопросом: какова же настоящая конечная цель Израиля? Состоит ли эта цель в том, чтобы, как заявил в первую же ночь ударов Нетаньяху, положить конец "ядерной и ракетной угрозе со стороны исламского режима"?

Или это было сделано и для того, чтобы положить конец дальнейшим переговорам между США и Ираном о сворачивании ядерной программы Тегерана, в которых Ирану за это предлагалась отмена болезненных для него санкций?

Или же это послание иранцам о «расчистке пути к достижению свободы» было намеком на попытку достичь еще более грандиозной цели — положить конец клерикальной власти в Иране?

Всю свою политическую карьеру нынешний премьер-министр Израиля — он занимает этот пост уже дольше других — считал своей личной миссией предупреждать мир об опасности, которую представляет Исламская Республика Иран.

Не секрет, что за эти годы и американские президенты, и его собственные генералы не раз отговаривали Нетаньяху от ударов по ядерным объектам Ирана.

Президент США Дональд Трамп говорит, что и в этот раз не давал Нетаньяху зеленый свет. Но даже желтого, который, по-видимому, дан был, оказалось достаточно.

"Теперь он в деле, он полностью в деле", — так один западный чиновник охарактеризовал игру Нетаньяху. Он также повторил мнение, что главной целью Израиля было парализовать ядерную программу Ирана.

Это решение широко осудили государства по всему региону, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), генеральный директор которого Рафаэль Гросси сказал: "Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам, независимо от контекста или обстоятельств".

Удары по Ирану осудили и правоведы, которые считают, что действия Израиля противоречат международному праву. Однако теперь многие задаются вопросом, преследует ли премьер-министр Израиля те же цели, что и его главные советники и союзники.

"В то время, как Нетаньяху лично поставил все на смену режима, израильский политический и военный истеблишмент нацелен на то, чтобы серьезно помешать ядерной программе Ирана", — говорит доктор Санам Вакил, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке аналитического центра Chatham House.

«Последнее может быть трудным, но в какой-то степени достижимым, — добавляет она. — Первого же, наверное, в рамках короткого и все более интенсивного конфликта добиться труднее».

Уничтожение ядерной программы Ирана

Нетаньяху заявляет, что операция Израиля — это упреждающий удар, что Израиль уничтожает экзистенциальную угрозу. Он заявил, что Иран был уже без пяти минут обладателем собственного ядерного оружия.

Западные союзники поддерживают его в том, что Тегерану нельзя позволить пересечь эту черту. Но точность часов Нетаньяху тоже вызывает сомнение у многих.

Иран публично неизменно уверяет, что не собирается обзаводиться ядерным оружием. В марте Тулси Габбард, новый директор Национальной разведки США, заявила, что разведывательные агентства США «продолжают считать, что Иран не создает ядерное оружие».

В своем последнем квартальном отчете МАГАТЭ заявило, что Иран накопил достаточно урана, обогащенного до чистоты 60%, а от этого уровня остается лишь короткий шаг до оружейного уровня, 90% — и тогда иранцы смогли бы изготовить девять ядерных зарядов.

За первые несколько дней были атакованы три ключевых объекта иранской программы — Натанз, Исфахан и Фордо. МАГАТЭ заявило, что экспериментальная подземная установка по обогащению топлива в Натанзе уничтожена.

МАГАТЭ также сообщило, что в Исфахане были повреждены четыре «критически важных здания». Израиль описывает ущерб, нанесенный объектам Ирана, как «значительный»; Иран заявляет, что он небольшой.

Израиль также наносит удары по «мозгам программы»: на данный момент убиты по меньшей мере девять ученых-ядерщиков. Растет список и ликвидированных иранских военачальников.

Изначально в список целей Израиля входили военные базы, стартовые ракетные площадки и военные заводы, но теперь удары наносятся и по нефтяным предприятиям, и по другим объектам иранской экономики.

Иран наносит ответные удары согласно своему списку целей, который тоже расширяется. В обеих странах растет число жертв среди гражданского населения.

Чтобы нанести решающий удар по обширной ядерной программе Ирана, Израилю нужно успешно ударить по Фордо — второму по величине и наиболее защищенному объекту. По мнению некоторых экспертов, в этом комплексе, расположенном глубоко под землей, в горе, Иран накопил большую часть своего оружейного урана.

Согласно сообщениям израильских СМИ, текущая цель Израиля — попытаться отрезать иранцам доступ к объекту. У Израиля нет бомб, способных пробить скалы. Но у ВВС США такие есть. Они известны как MOP (Massive Ordnance Penetrator, высокоточный массивный проникающий боеприпас). Это бомба весом более 13,5 тонны. Но даже и таких бомб на Фордо понадобится много, и бомбить придется много дней.

«Я думаю, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Нетаньяху позвонит Трампу и скажет: «Я выполнил всю остальную работу, я устранил угрозу американским бомбардировщикам B-2, но полностью уничтожить программу создания ядерного оружия я не могу», — сказал в эфире программы Би-би-си Newshour Ричард Нефью, бывший американский чиновник и эксперт по Ирану в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

При этом, как сказал мне один западный чиновник, что предпримет Трамп, по-прежнему неясно.

Сорвать мирные переговоры?

Трамп продолжает менять свою позицию. В начале прошлой недели он призвал Израиль перестать угрожать Ирану применением военной силы, поскольку нападение может сорвать переговоры по иранской ядерной программе, которые, как Трамп всегда заявлял, он предпочитает военным действиям.

После начала израильской военной кампании он назвал удар «отличным» и предупредил, что «это еще не все, будет еще много». При этом Трамп также предположил, что это может подтолкнуть Тегеран к заключению соглашения.

Затем в воскресенье в посте на платформе Truth Social Трамп написал: «Скоро между Израилем и Ираном будет МИР! Сейчас проходит много телефонных переговоров и встреч».

Иранские переговорщики теперь подозревают, что переговоры, которые должны были возобновиться в воскресенье в столице Омана Маскате, были всего лишь уловкой, чтобы убедить Тегеран в том, что, несмотря на растущую напряженность, израильское нападение не является неизбежным. Израильские удары в пятницу утром застали Тегеран врасплох.

Аналитики также отмечают важность выбранного для удара момента.

"Беспрецедентные удары Израиля были направлены на то, чтобы лишить президента Трампа шансов на заключение соглашения о сдерживании иранской ядерной программы», — говорит Элли Геранмайе, заместитель главы программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Европейском совете по международным отношениям.

"Хотя некоторые израильские чиновники утверждают, что эти атаки имели целью укрепить влияние США на дипломатическом фронте, очевидно, что их время и масштаб были рассчитаны на то, чтобы полностью сорвать переговоры", — считает она.

Чиновники, знакомые с ходом переговоров, на прошлой неделе сказали мне, что «соглашение было в пределах досягаемости». Но все зависело от того, откажутся ли США от своего требования к Ирану прекратить любое обогащение урана, даже до небольших величин, необходимых для невоенного использования. Тегеран считал это требование «красной чертой».

После того как президент Трамп, отчасти под давлением Нетаньяху, во время своего первого срока вывел США из исторического ядерного соглашения 2015 года, Иран отказался от обязательства ограничить обогащение урана до 3,67% — уровня, используемого для производства топлива для коммерческих атомных электростанций — и стал его накапливать.

Во второй попытке американский лидер дал Ирану «60 дней» на заключение соглашения — срок, который посредники, имеющие опыт и знания в этой области, считают слишком коротким для решения столь сложного вопроса. Израиль напал на 61-й день.

"Переговорный канал в Омане на данный момент мертв, — говорит Вакил. — Но в регионе предпринимаются усилия по деэскалации и поиску выхода из кризиса".

У Нетаньяху — «настрой Черчилля»

С точки зрения Тегерана, эта эскалация не сводится только к вопросам о запасах урана, центрифугах и сверхзвуковых ракетах.

"Они видят в этом стремление Израиля раз и навсегда ослабить потенциал Ирана как государства, его военные институты и решительно изменить баланс сил между Ираном и Израилем, а возможно, и свалить Исламскую Республику в целом, если это будет возможно", — утверждает Вали Наср, профессор ближневосточных исследований и международных отношений в Школе передовых международных исследований им. Джонса Хопкинса и автор вышедшей в 2025 году книги «Великая стратегия Ирана».

Неясно, как на это отреагирует иранская общественность. 90-миллионное население Ирана на протяжении многих лет страдает от последствий жестких международных санкций, а также системной коррупции в стране. Год за годом вспыхивают протесты по самым разным поводам, от высокой инфляции до безработицы, от нехватки воды и электричества до излишнего рвения полиции нравов, ограничивающей права женщин. В 2022 году беспрецедентные протесты потрясли страну. Демонстранты требовали больших свобод, однако власти жестко подавили выступления.

Наср дает свою оценку нынешних настроений населения.

"Возможно, вначале, когда были убиты четыре или пять очень непопулярных генералов, люди почувствовали облегчение, но сейчас под ударами находятся их жилые дома, гибнут мирные жители, подвергается нападению энергетическая и электрическая инфраструктура страны, — говорит он. — Я не вижу сценария, при котором большинство иранцев встанут на сторону агрессора, бомбящего их страну, и будут считать это освобождением".

Но в заявлениях Нетаньяху звучат намеки на более масштабные цели. В субботу он предупредил, что его страна нанесет удары по "каждому объекту и каждой цели режима аятоллы".

В воскресенье, когда телеканал Fox News напрямую спросил, является ли смена режима частью военной кампании Израиля, премьер-министр Израиля ответил, что "это, безусловно, может быть результатом, потому что иранский режим очень слаб".

"В рамках своей психологической войны они хотят сыграть на страхах [иранского] режима потерять контроль, — говорит Аншел Пфеффер, корреспондент журнала Economist в Израиле и автор биографии Нетаньяху. — В израильской разведке существует консенсус, что предсказывать или планировать падение иранского режима бессмысленно. Это может произойти сейчас или через 20 лет".

Но премьер-министр может думать иначе, считает Пфеффер: "Я думаю, существует большая вероятность того, что Нетаньяху, в отличие от своих шефов разведки, на самом деле верит в это; у него настрой Черчилля (имеются в виду хорошо задокументированные периоды депрессии и тревожности знаменитого британского политика, сочетающиеся с удивительной работоспособностью — Би-би-си)".

К вечеру воскресенья в американских СМИ начали появляться сообщения, каждое со ссылкой на свои источники, о том, что президент Трамп в последние дни наложил вето на план Израиля по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Шумиха началась, когда агентство Reuters первым сообщило об этом, сославшись на двух анонимных американских чиновников.

Израильские чиновники, от министра иностранных дел Гидеона Саара до главы Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, которых спросили об их целях, подчеркнули, что их внимание сосредоточено не на политическом руководстве Ирана. Но Ханегби добавил: "Но понятие „на данный момент" действует в течение ограниченного времени".

В итоге контуры финала этой игры будут определяться ходом опасного и непредсказуемого противостояния, а также непредсказуемым поведением президента США.

"Успех или провал в значительной мере будет определяться тем, удастся ли втянуть в конфликт США, — оценивает ситуацию Дэниел Леви, президент проекта "США — Ближний Восток" и бывший советник израильского правительства. — Только США могут в ближайшем будущем своевременно положить конец этому конфликту, определив его исход и точки, в которых он остановится".

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