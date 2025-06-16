Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского телевидения: момент попал в прямой эфир (видео)
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Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного телевидения прямо во время выпуска новостей. Данную информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.
Израиль атаковал штаб-квартиру иранского государственного телевидения. Как указано в Telegram-канале КСИР, момент попал в прямой эфир.
По данным КСИР, телеведущая Сахар Эмами проявила мужество, когда в момент прямого эфира справилась с эмоциями. На кадрах видно, как телеведущая эмоционально ведет эфир, но ее речь прервал удар, в помещении стало темно, были видны разрушения.
За кадром были слышны голоса сотрудников, которую читают молитву. Судя по кадрам, после данного удара ведущая осталась жива и покинула площадку.
Позже в КСИР заявили, что телеведущая действительно осталась жива и даже вернулась в эфир. Кроме того, сам телеканал продолжил вещание.
Также в КСИР опубликовали видео очевидцев, которые сняли последствия удара по штаб-квартире государственного телевидения снаружи.
Вскоре было опубликовано новое фото с телеведущей, которую в пресс-службе КСИР назвали "львицей".
Спустя время в Сети появились и видеокадры, подтверждающие, что Сахар Эмами не пострадала.
Между тем, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ВВС страны продолжают наносить удары по военным целям в Центральном Иране.
Напомним, сегодня Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.
Кроме того, по информации иранских СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи с пятницы вместе с семьей укрывается от авиаударов Израиля в подземном бункере.
При этом еще информатор издания, "дипломатический источник на Ближнем Востоке", сообщил, что израильский авиаудар по Мешхеду в воскресенье стал предупреждением для Али Хаменеи, что "нигде в стране ему не безопасно", чтобы "дать ему последний шанс принять решение" о полном свертывании программы по обогащению урана.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".
Отметим также, на прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.
Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256078-izrail-nanes-udar-po-shtab-kvartire-iranskogo-televideniya-moment-popal-v-pryamoy-efir-video/
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