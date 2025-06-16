Страх, шок и замешательство: что происходит в Иране

Израиль нанес по Ирану самую массированную за последние годы серию авиаударов, нацеленных на ядерную программу страны. Это вызвало ответные действия со стороны Ирана, и с тех пор обе страны продолжают обстреливать друг друга.

В Израиле погибли по меньшей мере 10 человек. В Тегеране были поражены различные объекты, в том числе жилые здания. Иранские СМИ сообщают, что в результате израильских атак погибли 128 человек.

Жители Тегерана не знают, что делать и как реагировать.

«Застряли» — так большинство людей, с которыми поговорили журналисты Персидской службы Би-би-си, описывают жизнь в Иране в настоящее время.

Одна женщина рассказала Би-би-си, что не может спать уже две ночи: «Я пережила очень тяжелые моменты».

По ее словам, нынешняя ситуация напоминает ей бомбардировки и время, проведенное в бомбоубежище, во время ирано-иракской войны 1980-х годов, когда она была ребенком: «Разница в том, что тогда, по крайней мере, когда начиналась атака, мы слышали сирены или хотя бы предупреждения. А сейчас во время бомбардировок или воздушных налетов нет ни сирен, ни предупреждений… Похоже, что они [чиновники] теперь не заботятся о наших жизнях».

Молодые люди, родившиеся после войны, не знают, что это такое, говорит Гонче Хабибиазад из Персидской службы Би-би-си.

Другой житель Тегерана говорит: «Мне пришлось отъехать далеко от дома, чтобы найти заправку, потому что везде огромные очереди».

Некоторые жители города даже уезжают «подальше от мест, где живут чиновники».

Интернет работает нестабильно, поэтому очень трудно поддерживать связь с людьми внутри страны, сообщает наш корреспондент.

Многие из тех, кто живет за пределами страны, отправляют сообщения своим близким в надежде на ответ.

Одна женщина в Тегеране говорит, что подумывает уехать из города, чтобы не попасть под обстрел.

«Мы все хотим уехать в небольшие города или деревни, куда угодно, но у каждого из нас есть близкие, которые не могут уехать, и мы думаем о них, — говорит она. — То, что мы переживаем, несправедливо по отношению ко всем нам, жителям Ирана».

Она также говорит, что, похоже, иранцы «парализованы».

«Нам жаль, что лидеры нашей страны не заботятся ни о ком из нас и о наших жизнях, и мы все [как-то] пытаемся пережить эти дни — измученные, в страхе и сильном стрессе, это чрезвычайно тяжело и больно».

Другой житель столицы говорит: «Я не могу просто так уехать из Тегерана. Я не могу оставить своих пожилых родителей, которые не могут далеко и надолго уехать, и уехать из города сам. Кроме того, я должен ходить на работу. Что я могу сделать сейчас?»

Некоторые люди получили предупреждения от израильских военных с просьбой ко всем иранцам покинуть районы вблизи военных объектов. Жители Тегерана, похоже, обеспокоены этим больше всего.

«Да, к сожалению, я уже видел это, — говорит один из них. — Откуда мы знаем, где есть военный объект, а где — нет?».м

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в отдельном обращении к иранцам на второй день атак призвал их восстать и свергнуть режим.

Однако, по словам корреспондента Персидской службы Би-би-си Дариуша Карими, жители страны пока предпочитают заботиться о собственной безопасности, и нет никаких признаков того, что на призыв Нетаньяху кто-то откликнется.

Версия правительства

По словам Пуяна Калани из Персидской службы Би-би-си, даже больше, чем атаки на ядерные объекты и авиабазы, людей в Иране потрясло разрушение жилых домов — этого не ожидали ни простые граждане, ни правительственные чиновники.

Изображения ребенка, погибшего под завалами, покрытого пылью плюшевого мишки, лежащего на улице, и разбросанных по земле листов из альбома для рисования — такого многие иранцы не видели со времен ирано-иракской войны, особенно на улицах столицы.

Атака на Тегеран заставила многих, оказавшихся «на передовой», задаться вопросом: что вообще происходит, каков масштаб этого и как можно защитить себя и свои семьи?

Кроме того, иранские официальные лица не смогли объяснить, почему система противовоздушной обороны страны оказалась настолько неэффективной, что Израиль в считанные часы смог нанести удары по важным объектам.

В течение нескольких часов после первого удара Израиля в ночь на пятницу — и даже более суток спустя — ни одно официальное учреждение Ирана не предоставило никакой публичной информации или объяснений, которые помогли бы людям понять истинные масштабы израильских ударов и как на них реагировать. Многие задавались вопросом, началась ли полномасштабная война.

Практически все официальные лица, появившиеся на государственном телевидении, говорили тоном, дававшим понять, что «ничего серьезного» не произошло, настаивая, что все «под контролем» и в городах «безопасно и спокойно». Ни один чиновник не объяснил, как израильские самолеты, по всей видимости, беспрепятственно долетели до Тегерана и других городов и нанесли удары по намеченным целям.

Но к середине дня пятницы, после публикации письма и видеообращения верховного лидера Ирана, ведущие и эксперты государственных телеканалов в один голос заговорили о «жестком ответе».

В своем видеообращении аятолла Али Хаменеи заявил, что «вооруженные силы будут действовать решительно и поставят на колени гнусный сионистский режим».

К вечеру Иран запустил баллистические ракеты в направлении Тель-Авива, и иранские государственные СМИ начали прямую трансляцию с места событий, показывая, как ракеты, по всей видимости, попадают в центр этого израильского мегаполиса. На фоне этих кадров аналитики объясняли, как иранские ракеты пробили оборону Израиля, преподнеся ему «урок», и нанесли серию «сокрушительных ударов».

Таким образом формировалась картина победы, в которой даже звук сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве был представлен как признак страха.

Все это происходило на фоне продолжающихся израильских атак на иранские авиабазы и ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, а к раннему утру субботы над Тегераном все еще летали израильские беспилотники.

Часть людей поспешили на заправки, образовав там длинные очереди из автомобилей, вероятно, намереваясь бежать из города. Другие говорили, что покупают хлеб или создают запасы риса и растительного масла на случай дефицита.

Через несколько часов министр внутренних дел Ирана выступил с обращением к населению в государственных СМИ, дав следующие рекомендации: «Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, доверяйте только официальным источникам, воздержитесь от ненужных поездок и сотрудничайте со службами экстренной помощи». Однако эти заявления прозвучали скорее как требование не допустить беспорядков.

Помимо сообщения о гибели нескольких высокопоставленных военачальников из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ученых-ядерщиков, единственной официальной информацией были разрозненные сообщения в СМИ — немного подробностей об ударах по военным и ядерным объектам и противоречивые данные о жертвах, опубликованные губернаторами провинций или местными представителями Красного Полумесяца.

Вместо этого новостные агентства заполнили заявления официальных лиц, религиозных объединений и других различных учреждений, в один голос твердивших об «угнетенном, но стойком народе», подтверждавших продолжение действия так называемой «Оси сопротивления» (региональных союзников Ирана) и призывавших верховного лидера обеспечить «суровое возмездие».

Однако даже после изучения этих сообщений по-прежнему непонятно, как Израиль смог осуществить удары такого масштаба, сколько чиновников и ученых убито, сколько гражданских лиц погибло, какие конкретно объекты были поражены, каков реальный ущерб и безопасно ли находиться в Тегеране и других крупных городах.