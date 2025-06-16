"Выдает себя за посредника на Ближнем Востоке": Зеленский обвинил Путина в цинизме

Владимир Зеленский сообщил о новых ударах России по инфраструктуре в Украине и заявил, что Владимир Путин выдает себя за "посредника на Ближнем Востоке", передает NUR.KZ.

По словам Зеленского, опубликованных в его Telegram-канале, спасатели Украины боролись с последствиями российского удара по Полтавской области. По его словам, это был комбинированный удар по гражданской инфраструктуре.

Он добавил, что никто не пострадал, но энергетическая инфраструктура была повреждена.

"Это плевок России в лицо всему, что международное сообщество пытается сделать, чтобы остановить эту войну. Это произошло сразу после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы попросили нас не наносить удары по российским энергетическим объектам.

В то же время, когда Путин пытается выдать себя за посредника на Ближнем Востоке и пытается как-то помочь своим подельникам в Тегеране. Уровень цинизма зашкаливает", - заявил Зеленский.

Напомним, в этом месяце Владимир Зеленский дал интервью, в котором заявил, что США перенаправили предназначенные Украине 20 тыс. ракет на Ближний Восток.

Ранее, а именно 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. До этого Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.

В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

После встречи делегаций двух стран в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, а затем с лидером Украины Владимиром Зеленским.