Трамп заявил о разочаровании и Россией, и Украиной

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Журналисты поинтересовались у Трампа, как близок он к тому, чтобы "отступить" от процесса урегулирования между Украиной и Россией.

"Я очень близок к этой ситуации. Я очень разочарован в России, но я также разочарован в Украине, потому что, я думаю, можно было бы заключить сделки", — сказал он.

К слову, СМИ не раз писали, что Трамп близок к тому, чтобы отказаться от пыток наладить отношения между Россией и Украиной.

Еще в начале июня, после второго раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле посол США в Турции Том Баррак заявил: "Сейчас терпение президента Трампа подошло к концу, его нельзя назвать очень терпеливым человеком".

В конце мая в Белом доме Трамп заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

СМИ писали также, что президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что Путин не готов закончить войну с Украиной, так как считает, что побеждает в ней.

А несколько недель назад NYT сообщала, что Трамп в разговоре с лидерами ЕС 19 мая, после беседы с Путиным, дал понять, что выходит из урегулирования ситуации в Украине.