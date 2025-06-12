Россия потеряла миллион военных, заявили ВСУ. Так ли это

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось установить имена 113 436 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Более половины погибших - люди, подписавшие контракт с армией уже после начала полномасштабного вторжения.

12 июня генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил, что потери личного состава российской армии превысили 1 млн человек. Как это заявление соотносится с нашим поименным списком?

Почему такая разница в цифрах?

По просьбе журналистов власти Украины неоднократно поясняли, что в сводках Генштаба ВСУ указываются «общие боевые потери России», то есть не только погибшие.

Судя по пояснениям представителей ВСУ, в сводках учитываются пленные, пропавшие без вести и уволенные в результате инвалидности военнослужащие. А также — и это особенно важно — санитарные потери России, то есть солдаты и офицеры, которые получили ранения легкой и средней степени или временно выбыли из строя по болезни.

Однако легко раненые и заболевшие российские военнослужащие после лечения почти всегда возвращаются в строй. Например, в базе пациентов Главного военно-медицинского управления министерства обороны России, которую передал журналистам бывший военный медик Алексей Жиляев, тысячи фамилий встречаются по два-три, а иногда и по четыре раза. То есть солдаты поступали на лечение, выписывались, возвращались на фронт, затем попадали в госпиталь уже с новым ранением, и так по несколько раз.

Также известны случаи, когда вернувшихся из плена российских военнослужащих после проверки и небольшого перерыва отправляли обратно на фронт. Особенно это касается тех, кто ушел на войну из мест лишения свободы или подписал контракт, чтобы избежать уголовного наказания.

Например, 59-летний Ильдус Садыков попал в плен летом 2024 года. Осенью в результате обмена он вернулся в Россию, где его снова отправили на фронт. В феврале 2025 года Садыков погиб.

Таким образом, некоторые российские военные могли быть учтены в сводках Генштаба ВСУ по два-три раза: как раненые, как пленные, а потом и как погибшие.

При этом в поименный список Би-би-си входят только погибшие российские военные, причем те, чью смерть мы смогли подтвердить на основе открытых источников. Реальное число погибших, конечно, выше, чем приведенные нами данные.

Также важно учитывать, что в наш список входят погибшие иностранцы, воевавшие на стороне России. Но не входят люди, воевавшие и погибшие в вооруженных формированиях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске пропавших военных из этих регионов, мы пришли к выводу, что подразделения ДНР и ЛНР могли потерять убитыми от 21 тысячи до 23,5 тысяч человек.

Официально Россия в последний раз отчитывалась об общих потерях в сентябре 2022 года. Тогда Минобороны назвало цифру в почти 6 тысяч погибших. И уже тогда в поименном списке потерь Би-би-си было больше имен, чем признало ведомство.

Установить общее число раненых с российской стороны пока невозможно. В переданной журналистам базе данных ГВМУ содержатся сведения о 166 тысячах российских военнослужащих, лечившихся в военных госпиталях с начала 2022 до середины 2024 года.

Но в ней не перечислены легкораненые военные, быстро отправленные обратно на фронт, а также нет большинства тех, кто проходил лечение в военных госпиталях аннексированных регионов Украины (не считая Крыма) и гражданских больницах.

Каковы реальные цифры погибших?

Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находится на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников.

С учетом приведенной оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 174 518 до 251 080 человек.

С учетом погибших военных так называемых ДНР и ЛНР потери российской стороны могут составлять от 195 500 до 274 580 человек.

По оценке Американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к началу июня российская сторона могла потерять до 250 тысяч военных погибшими.

Что известно о потерях Украины?

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский признал гибель 43 тысяч украинских солдат и офицеров. Уже тогда западные эксперты сказали, что эта цифра, скорее всего, занижена.

Мы не ведем поименный список погибших украинцев - но это делают 2 проекта: «Книга памяти погибших за Украину» и анонимный сайт Ukraine losses. "Книга памяти" сейчас публикует свои отчеты с задержкой в год. В списке Ukraine losses сейчас 76 010 фамилий погибших.

Мы проверили эту базу путем случайной выборки 400 записей и сочли ее надежной. Насколько полным является этот поименный список потерь Украины, сказать невозможно.

Но, скорее всего, полнота базы украинских потерь выше, чем аналогичной российской. Указы президента Украины о посмертном награждении солдат не засекречены - в отличии от России. Также власти Украины, насколько известно, не просят СМИ или родственников удалять ранее опубликованные сообщения о смерти того или иного военного. С российской стороны мы регулярно фиксируем такие случаи.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.

В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик Донбасса. Однако, если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям «республик», мы его учитываем.

Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.