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Зеленский заявил, что США перебросили предназначенные Украине ракеты на Ближний Восток

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский дал интервью, в котором заявил, что США перенаправили предназначенные Украине 20 тыс. ракет на Ближний Восток, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Лидер Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу ABC News, перевод фрагментов которого на русском языке приводит издание "РБК-Украина".

Зеленский рассказал, что украинская сторона в свое время согласовала с бывшим министром обороны США Ллойдом Остином отдельный проект, который, по словам президента, был инициирован еще при предыдущей администрации США, во время председательства президента Джо Байдена.

"Мы рассчитывали на этот проект - 20 тыс., между нами, 20 тыс. ракет для борьбы с "Шахедами". Это было недорого, но это особая технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 тыс. ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", - сообщил глава Украины.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал администрацию Байдена за промедление с поставками военной помощи вооруженным силам Украины.

В декабре прошлого года стало известно, что США выделили Украине пакет помощи на полмиллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, ракеты, противоминные транспортные средства, а также оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты. Этот пакет помощи в Госдепартаменте назвали "крайне необходимым для защиты от продолжающихся атак России".

До этого сообщалось, что США выделят Украине заем в размере 20 миллиардов долларов за счет российских активов.

А в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253264-zelenskiy-zayavil-chto-ssha-perebrosili-prednaznachennye-ukraine-rakety-na-blizhniy-vostok/