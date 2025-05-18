"Прекращение "кровавой бани": Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, а затем с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Truth Social, что намерен 19 мая созвониться с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, а также "различными членами НАТО".

"Целями бесед будет прекращение "кровавой бани", в которой в среднем погибает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, а также торговля", - написал глава Белого дома.

Также он выразил надежду на то, что это будет "продуктивный день", и что в итоге удастся договориться о прекращении огня в Украине.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. До этого Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.

В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

После переговоров главы делегаций России и Украины сделали свои заявления.