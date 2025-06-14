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Израиль намерен расширить военную операцию против ядерной программы Ирана

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Флаг Израиля
Флаг Израиля: Иллюстративное фото: getty images

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил в своем Telegram-канале, что Израиль принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана, передает NUR.KZ.

По его словам ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы в ответ на продолжающуюся агрессию режима.

"Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных. Государство Израиль не позволит режиму, который открыто призывает к нашему уничтожению, приблизиться к созданию оружия массового поражения", - написал он.

По его словам Тегеран ведет полномасштабную деятельность, направленную на уничтожение Израиля.

"Мы действуем решительно - во имя нашей безопасности и права на существование", - заявил он.

Напомним, прошлой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.

Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

Кроме того, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Минувшей ночью Иран нанес ответный удар по Израилю.

Иранское госагентство утверждает, что запущены были сотни баллистических ракет. Сообщается о пострадавших и разрушениях. Иранская сторона также заявила, что ракеты дважды поразили здание министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255454-izrail-nameren-rasshirit-voennuyu-operaciyu-protiv-yadernoy-programmy-irana/