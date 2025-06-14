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Иран может ударить по базам США на Ближнем Востоке

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Последствия удара по Израилю
Разрушения. Фото: Amir Levy/Getty Images

Иран может ударить по американским военным базам на Ближнем Востоке - страна не намерена прекращать свои атаки, передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Fars.

О планах ударить по базам США сообщил источник, знакомый с планами военного командования.

"Война, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе. Агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана", - цитирует его издание.

По словам источника, удары продолжаться - Иран не остановиться на тех действиях, которые предпринял минувшей ночью.

Напомним, прошлой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.

Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

Кроме того, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Минувшей ночью Иран нанес ответный удар по Израилю.

Иранское госагентство утверждает, что запущены были сотни баллистических ракет. Сообщается о пострадавших и разрушениях. Иранская сторона также заявила, что ракеты дважды поразили здание министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255442-iran-mozhet-udarit-po-bazam-ssha-na-blizhnem-vostoke/