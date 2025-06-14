Взрыв в районе аэропорта Тегерана, погибшая в пригороде Тель-Авива. Как прошла вторая ночь обмена ударами между Израилем и Ираном

В ночь на субботу Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами. В Тегеране, судя по сообщениям западных и иранских информагентств, был атакован район, где находится аэропорт Мехрабад. Там, как пишет агентство Reuters, располагается база иранских ВВС с истребителями и транспортными самолетами. Тегеран, в свою очередь, в течение ночи несколько раз запускал ракеты по Израилю. Служба скорой помощи Израиля сообщила о по меньшей мере 21 пострадавшем.

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В самом начале ночи появились сообщения о том, что Тегеран запустил новую волну ракет по Израилю. ЦАХАЛ эту информацию подтвердил и выпустил предупреждение для граждан с просьбой спуститься в укрытия.

Чуть позднее израильские военные заявили, что из Ирана «было выпущено несколько десятков ракет».

«Некоторые из них были перехвачены. В настоящее время поисково-спасательные службы работают в ряде населенных пунктов по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов», — говорилось в сообщении ЦАХАЛ.

Еще одна волна ракетных атак со стороны Ирана была выпущена около 4:30 утра по московскому времени.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил CNN, что Тегеран усилит свои атаки на Израиль и будет наносить удары по региональным базам любой страны, которая попытается защитить его.

«Любая страна, которая попытается защитить израильский режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — сказал он.

Ранее в пятницу источники в США и Израиле сообщили CNN, что американские военные помогли перехватить иранские ракеты, запущенные против Израиля. Один израильский источник сообщил CNN, что другие страны региона также поддержали израильскую ПВО.

Ответ Израиля

В субботу ночью Израиль вновь атаковал Иран.

Один из ударов пришелся по району, где находится аэропорт Мехрабад в Тегеране. Агентство AFP со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что в районе были видны столбы огня и густой дым.

Иранское агентство Tasnim опубликовало 13-секундное видео из Мехрабада (Би-би-си не может подтвердить его подлинность), на котором видно и пожар, и столбы дыма.

В аэропорту, как отмечает агентство Reuters, располагается база иранских ВВС с истребителями и транспортными самолетами.

Под утро ЦАХАЛ выпустил короткое заявление, в котором говорилось, что Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране.

Пострадавшие и погибшая

Ночью представитель полиции Израиля, как пишет газета New York Times, официально подтвердила первую смерть в результате ракетного удара Ирана в пятницу вечером.

Как сообщается, женщина погибла в результате атаки по городу Рамат-Гану, расположенном неподалеку от Тель-Авива.

Под утро субботы служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате недавнего ракетного обстрела со стороны Ирана (вероятно, имеется в виду ночной) пострадал 21 человек, один из которых находится в критическом состоянии, несколько серьезно раненых и другие в состоянии легкой или средней степени тяжести.

Поздним вечером в пятницу сообщалось, что в израильские больницы доставлены 40 раненых, в том числе двое — в критическом состоянии.

На заседании Совета Безопасности ООН иранский посол Амир-Саид Иравани огласил данные о жертвах израильских ударов по Ирану. По его словам, 78 человек погибли, больше 320 — пострадали. «Подавляющее большинство» из них гражданские лица, добавил Иравани. Среди убитых также командующий Корпусом стражей исламской революции, начальник генштаба и ведущие физики-ядерщики.

Призывы остановить эскалацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Израиль остановить «эскалацию».

«Израильские бомбардировки иранских ядерных объектов. Иранские ракетные удары по Тель-Авиву. Хватит эскалации. Пора остановиться. Мир и дипломатия должны возобладать», — написал он в X.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она поговорила с президентом Израиля Ицхаком Герцогом о сложившейся ситуации и призвала все стороны «действовать с максимальной сдержанностью» и деэскалировать ситуацию.

«Я вновь подтвердила право Израиля на самооборону и защиту своего народа. В то же время сохранение стабильности в регионе имеет жизненно важное значение», — написала она в X.

Китай, который является одним из ключевых партнеров Тегерана, особенно в области энергетики и инфраструктуры, на заседании Совбеза ООН, напротив, осудил «нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана» со стороны Израиля.

Представитель Китая в ООН Фу Конг заявил, что право Ирана на «мирное использование атомной энергии как участника Договора о нераспространении ядерного оружия должно быть полностью соблюдено».

Пекин «серьезно обеспокоен» негативным влиянием текущей ситуации на переговоры по иранской ядерной программе, добавил он, призвав Израиль немедленно прекратить все военные действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации.