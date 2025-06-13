"Был такой экшн": казахстанец оказался в эпицентре беспорядков в Лос-Анджелесе (видео)

Казахстанец Асылбек Имандосов приехал в Лос-Анджелес, где не утихают массовые протесты, всего на неделю, но оказался в гуще событий, передает сайт телеканала КТК.

Телеканал сообщает, что обстановка в Лос-Анджелесе, где не утихают массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа, остается крайне напряженной. По меньшей мере шесть человек погибло, больше 400 задержано.

В эпицентре событий оказались и казахстанцы, один из которых Асылбек Имандосов. Он приехал в Америку всего на неделю и попал в самый разгар беспорядков.

"Днем вообще было спокойно. Абсолютно безопасно. А вечером мне было страшно. Я был впервые в такой ситуации. Я снимал стоял это все из-за кустов. В какой-то момент они (протестанты - прим. ред.) просто разворачиваются и идут в мою сторону. Мне, конечно, тоже было страшно. Был такой экшн, который длился со мной часа два", - рассказал мужчина.

В сюжете телеканала также рассказывается, что ночью толпы людей громят магазины, переворачивают машины и устраивают поджоги. В протестах участвует около 2 тыс. человек. Власти США пытаются подавить протесты. Силовики пустили в ход слезоточивый газ, электрошокеры и резиновые пули. В некоторых районах Лос-Анджелеса введен комендантский час: с восьми вечера до шести утра. Но меры соблюдают не все.

Беспорядки охватили и другие города. Шествия проходят в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.

По данным казахстанского МИДа, наши соотечественники за помощью не обращались.

Источник: КТК

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

Затем Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. После этого генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

11 июня власти штата заявили, что в городе начались грабежи, разгромы и акты вандализма. В полиции заявили о 200 задержанных, а мэр сообщила о более чем 20 разгромленных магазинах.

Затем сообщили, что на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе начнет действовать комендантский час.

Кроме того, на брифинге в МИД официального представителя Айбека Смадиярова спросили, будут ли эвакуировать казахстанцев из Лос-Анджелеса, где происходят массовые беспорядки.

Все граждане могут посмотреть, что там происходит. Мы же не нянька, каждому гражданину говорить - вот это не делай, то делай. (…) Эвакуировать мы никого не планируем", - сообщили в ведомстве.