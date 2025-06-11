Комендантский час ввели в Лос-Анджелесе на фоне протестов

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении в охваченном протестами Лос-Анджелесе комендантского часа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По словам Басс, предварительно, ограничения буду действовать несколько дней.

"Завтра я проведу консультации с избранными лидерами и представителями правоохранительных органов по поводу продления комендантского часа, но мы определенно ожидаем, что он продлится несколько дней", — заявила Басс, выступая перед журналистами.

Отмечается, что действовать комендантский час начнет с сегодняшнего дня - горожанам запрещено выходить на улицы с 20:00 до 06:00.

По словам начальника полицейского управления Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, любой человек, не освобожденный от комендантского часа и находящийся в зоне действия комендантского часа в Лос-Анджелесе с 20:00 до 6:00, "подлежит аресту".

"Комендантский час является необходимой мерой для защиты жизней и сохранности имущества после нескольких последовательных дней растущих беспорядков по всему городу", — заявил Макдоннелл.