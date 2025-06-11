Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Комендантский час ввели в Лос-Анджелесе на фоне протестов

Опубликовано:

Протесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе. Фото: RINGO CHIU/AFP via Getty Images

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении в охваченном протестами Лос-Анджелесе комендантского часа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По словам Басс, предварительно, ограничения буду действовать несколько дней.

"Завтра я проведу консультации с избранными лидерами и представителями правоохранительных органов по поводу продления комендантского часа, но мы определенно ожидаем, что он продлится несколько дней", — заявила Басс, выступая перед журналистами.

Отмечается, что действовать комендантский час начнет с сегодняшнего дня - горожанам запрещено выходить на улицы с 20:00 до 06:00.

По словам начальника полицейского управления Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, любой человек, не освобожденный от комендантского часа и находящийся в зоне действия комендантского часа в Лос-Анджелесе с 20:00 до 6:00, "подлежит аресту".

"Комендантский час является необходимой мерой для защиты жизней и сохранности имущества после нескольких последовательных дней растущих беспорядков по всему городу", — заявил Макдоннелл.

Протесты в Лос-Анджелесе
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254125-komendantskiy-chas-vveli-v-los-andzhelese-na-fone-protestov/