Лос-Анджелес: тревожное спокойствие на фоне ожидания новых протестов

После первого комендантского часа в ночь со вторника на среду в Лос-Анджелесе воцарилось относительное спокойствие, однако второй по величине город и другие города США готовятся к новым протестам.

В Лос-Анджелесе арестовано более 400 человек, в том числе 330 нелегальных мигрантов и 157 человек, задержанных за нападения и другие правонарушения. Одного человека подозревают в покушении на убийство полицейского.

Федеральные прокуроры пока предъявили обвинения двум мужчинам, которые бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских.

Для подавления беспорядков задействовано в общей сложности 4 тысячи солдат Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев. Некоторые из нацгвардейцев получили право задерживать людей до тех пор, пока не прибудет полиция.

Выступая на пресс-конференции в среду, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс обвинила в протестах иммиграционные рейды президента США Дональда Трампа, которые, по ее словам, "спровоцировали" жителей, вызвав "страх и панику".

"Неделю назад все было спокойно, - сказала она. - Ситуация начала ухудшаться в пятницу, когда начались рейды".

Басс предположила, что Лос-Анджелес стал "частью национального эксперимента, цель которого - определить, как далеко федеральное правительство может зайти в захвате власти у местного правительства".

Ранее она уже призывала администрацию Трампа прекратить рейды.

В ночь со вторника на среду полиция Лос-Анджелеса заявила, что провела массовые аресты на пятый день протестов против иммиграционных мер.

В серии заявлений полицейское управление города сообщило, что среди задержанных 203 человека были арестованы за отказ разойтись, 17 - за нарушение комендантского часа, трое - за хранение огнестрельного оружия и один - за нападение на полицейского с применением смертоносного оружия.

В LAPD сообщили, что в столкновениях пострадали двое полицейских.

Во вторник Басс объявила о введении комендантского часа с 8 вечера до 6 утра в относительно небольшом районе площадью около одной квадратной мили в центре Лос-Анджелеса, заявив, что магазины подвергаются вандализму и грабежам.

После вступления в силу комендантского часа полиция прошла по центральным районам города, стреляя резиновыми пулями, чтобы разогнать толпу.

Глава полицейского управления Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл сказал: "По некоторым изображениям протестов и насилия создается впечатление, что это кризис, охвативший весь город, но это не так".

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила журналистам в Белом доме в среду, что комендантский час "немного помог".

Во вторник протесты также вспыхнули в нескольких других городах США:

В Атланте (штат Джорджия) полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые запускали фейерверки в сторону полицейских во время демонстрации, в которой участвовали сотни людей;

Полиция Нью-Йорка сообщила Би-би-си, что десятки людей были арестованы за блокирование дорожного движения после того, как несколько тысяч человек прошли маршем по Манхэттену;

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил войска Национальной гвардии в Сан-Антонио, где запланированы митинги.

По данным CNN, протесты также прошли в Лас-Вегасе, Филадельфии, Сиэтле, Бостоне и Вашингтоне и других городах.

Как пишет Reuters, протесты должны расшириться в субботу, когда многочисленные группы активистов запланировали более 1800 демонстраций против политики Дональда Трампа по всей стране.

В этот день по улицам Вашингтона пройдут танки и другая бронетехника в рамках военного парада по случаю 250-летия Сухопутных войск США. В субботу же Трампу исполнится 79 лет.

Во вторник американский лидер заявил, что любые попытки помешать параду будут жестко пресекаться.