Протесты в США: губернатор Флориды разрешил жителям на авто сбивать людей для самозащиты

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право сбивать протестующих на автомобилях, если им нужно спастись, передает NUR.KZ со ссылкой на Newsweek.

По данным издания, Десантис сказал об этом публично.

"У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из этих улиц, а толпа подходит и окружает вашу машину, угрожая вам, вы имеете право сбежать ради своей безопасности.

И поэтому, если вы уедете и собьете одного из этих людей, это их вина, что они на вас напали", - заявил Десантис.

Позже Молли Бест, заместитель пресс-секретаря исполнительного управления губернатора Флориды, дала комментарий на слова своего руководителя.

"Во Флориде насилие не допускается, но жители имеют право защищать себя и свои семьи", - сказала Бест.

Напомним, протесты в Лос-Аджелесе идут с пятницы, 6 июня.Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. После этого генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Несмотря на это, Трамп заявил, что отозвать Национальную гвардию из Калифорнии следует, когда в штате станет вновь безопасно. Кроме того, на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе действует комендантский час.