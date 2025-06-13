Иран в ответ на атаку запустил по Израилю больше 100 дронов (видео)

Иран нанес ответный удар по Израилю, запустив больше сотни беспилотников. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

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По словам бригадного генерала ЦАХАЛ Эффи Дефрина, за последние несколько часов Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.

Сейчас Армия обороны Израиля работает над тем, чтобы сбить их.

Беспилотникам, запущенным из Ирана, потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля, пояснил Дефрин.

Как пишет издание, в Сети уже появились видео, на которых запечатлены иранские беспилотники, направляющиеся в Израиль.

Между тем израильтяне устремились в супермаркеты, чтобы запастись продовольствием перед ожидаемой атакой Ирана в ответ на израильские удары по военным и ядерным объектам.

При этом большинство магазинов в Израиле обычно закрыты с пятницы по субботу в связи с еврейским праздником Шаббат.

Ранее министр обороны Израиля Кац объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил, что военные готовятся к ответной атаке Ирана. ЦАХАЛ выпустила руководство, согласно которому с 3:00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.

Добавим, что посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран располагал ресурсами для создания ядерного оружия, поэтому Израиль начал операция, чтобы "защитить себя и соседей".

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Между тем ЦАХАЛ объявила об окончании первого этапа ударов по Ирану.