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"Мы защищаем себя и наших арабских соседей": Нетаньяху выступил с обращением после удара по Ирану

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана, и заявил, что это не однодневная операция, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

"Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы", - заявил Нетаньяху в телевизионном обращении к израильтянам.

По его словам, у Ирана есть программа по разработке ядерного оружия, это значит, что страна "может создать ядерное оружие", если ее не остановить.

"Это явная и реальная опасность для самого существования Израиля. Мы нанесли удар по оголовку иранской программы ядерного вооружения. Мы нанесли удар по главному иранскому объекту по обогащению в Натанзе. Мы нанесли удар по иранским ученым-атомщикам, работающим над иранской бомбой. Мы также нанесли удар по сердцу иранской программы баллистических ракет", - заявил израильский премьер.

Он считает, что так Израиль защищает Ближний Восток.

"Защищая себя, мы также защищаем других. Мы защищаем наших арабских соседей. Они тоже пострадали от иранской кампании хаоса и резни", - заключил премьер-министр Израиля.

Правительство Ирана пока не прокомментировало удары.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

"Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. (...) Позвольте мне прояснить: Ирану не следует нападать на интересы или персонал США", — добавил глава Госдепартамента.

Отметим, ранее сообщалось, что США эвакуируют часть работников посольств с Ближнего Востока. СМИ писали, что Иран пригрозил атаковать американские базы в Ираке, если переговоры по его ядерной программе провалятся.

А о том, что Израиль планирует ударить по ядерным объектам Ирана, СМИ писали еще в мае, ссылаясь на разведданные США. Тогда американские чиновники заявляли, что такой удар был бы для Израиля "дерзким разрывом" с президентом США Дональдом Трампом. Он также может спровоцировать более масштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке — то, чего США пытались избежать с тех пор, как обострилась ситуация в Газе в 2023 году.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254986-my-zashchishchaem-sebya-i-nashih-arabskih-sosedey-netanyahu-vystupil-s-obrashcheniem-posle-udara-po-iranu/