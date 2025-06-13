ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа ударов по Ирану

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщила о завершении первого этапа ударов по ядерным объектам в Иране, в нем участвовали десятки самолетов ВВС, передает NUR.KZ.

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В Армии обороны Израиля удары по Ирану назвали "упреждающим, точным и основанным на высококачественных разведданных наступлением" и ответом на "продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".

"Десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в разных районах Ирана.

Общественность призывают следовать инструкциям Командования тыла Армии обороны Израиля, которые будут обновляться по мере необходимости, и действовать спокойно и ответственно.

Армия обороны Израиля и соответствующие органы готовы к широкому спектру сценариев в обороне и наступлении, которые могут потребоваться", - говорится в заявлении израильской армии.

В ЦАХАЛ также заявили, что цель иранского режима - уничтожение Израиля.

"Высокопоставленные должностные лица иранского режима публично заявили о своем намерении уничтожить Израиль и действуют для достижения этой цели совместно со своими доверенными лицами на Ближнем Востоке.

Сегодня Иран ближе, чем когда-либо, к получению ядерного оружия. Оружие массового поражения в руках иранского режима представляет собой экзистенциальную угрозу Израилю и значительную угрозу для всего мира.

Государство Израиль не позволит режиму, целью которого является уничтожение Израиля, получить оружие массового поражения", - заключили израильские военные.

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Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран располагал ресурсами для создания ядерного оружия, поэтому Израиль начал операция, чтобы "защитить себя и соседей".

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось с важным заявлением к казахстанцам, находящимся в Израиле.