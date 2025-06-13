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США выступили с заявлением после атаки Израиля на Иран

Опубликовано:

Марко Рубио
Марко Рубио. Фото: Saul Loeb/Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не участвовали в атаке и не оказывали никакой помощи Израилю в ударах по Ирану, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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"Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе", — заявил Рубио.

Однако, по словам госсекретаря, Израиль предупредил США об ударе.

"Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и поддержания тесного контакта с нашими региональными партнерами.

Позвольте мне прояснить: Ирану не следует нападать на интересы или персонал США", — добавил глава Госдепартамента.

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Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран располагал ресурсами для создания ядерного оружия, поэтому Израиль начал операция, чтобы "защитить себя и соседей".

В Иране пока не выступали с официальным заявлением о произошедшем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254980-ssha-vystupili-s-zayavleniem-posle-ataki-izrailya-na-iran/