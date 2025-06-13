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МАГАТЭ подтвердило удар по ядерному объекту в Иране

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Қазақ тілінде оқу
Пожар на ядерном объекте в Натанзе
Пожар на ядерном объекте в Натанзе. Кадр из видео: t.me/rian_ru

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х подтвердил, что в Иране был нанесен удар по ядерному объекту, передает NUR.KZ.

"МАГАТЭ внимательно следит за вызывающей глубокую озабоченность ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе был среди целей", - написал глава агентства Рафаэль Гросси.

Он добавил, что агентство поддерживает контакт с иранской стороной по поводу уровня радиации.

Ранее СМИ сообщали, что после атаки Израиля на важнейшем ядерном объекте Ирана в Натанзе прогремело несколько взрывов, а после была слышна работа ПВО.

Как пишет РБК, позже заместитель начальника службы безопасности и правоохранительных органов канцелярии губернатора провинции Исфахан Акбар Салехи подтвердил обе атаки на объект в Натанзе и заявил, что "нет особых проблем, и сообщений о ядерном заражении не поступало".

Премьер-министр Израиля Нетаньяху, комментируя атаку на Иран, заявлял, что одна из целей операции - уничтожение ядерной программы Ирана. По словам Нетаньяху, у Ирана есть программа по разработке ядерного оружия, это значит, что страна "может создать ядерное оружие", если ее не остановить.

"Это явная и реальная опасность для самого существования Израиля. Мы нанесли удар по оголовку иранской программы ядерного вооружения. Мы нанесли удар по главному иранскому объекту по обогащению в Натанзе. Мы нанесли удар по иранским ученым-атомщикам, работающим над иранской бомбой. Мы также нанесли удар по сердцу иранской программы баллистических ракет", - заявил израильский премьер.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось с важным заявлением к казахстанцам, находящимся в Израиле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255049-magate-podtverdilo-udar-po-yadernomu-obektu-v-irane/