Пассажир на месте 11А. Что известно о британце, который выжил после крушения самолета Air India в Ахмадабаде

Власти Индии подтвердили, что после катастрофы самолета авиакомпании Air India, упавшего вскоре после взлета из города Ахмадабад на западе Индии, выжил один из пассажиров. Это гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш, который уже позвонил своей семье, чтобы сообщить, что с ним все в порядке.

На борту упавшего лайнера Boeing 787-8 находились 242 человека, после катастрофы экстренные службы нашли тела более 240 погибших. Самолет рухнул на общежитие, где жили местные врачи и студенты-медики, в результате чего в больницу было доставлено еще «от 50 до 60» пострадавших.

Представитель полиции Ахмадабада Г. С. Малик сообщил журналистам, что выживший занимал место 11A на борту упавшего самолета. Позже из списка пассажиров стало известно, что на этом месте сидел британец Вишвашкумар Рамеш.

Данных о состоянии его здоровья немного, но из больницы он смог поговорить с журналистами издания Hindustan Times — и показал им свой посадочный талон.

Он рассказал, что катастрофа произошла «очень быстро». «Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, и затем самолет рухнул. Все произошло очень быстро», — передает его слова Hindustan Times.

«Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — добавил Вишвашкумар.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Вишвашкумар сам идет к машине скорой помощи на фоне клубов дыма.

По информации Би-би-си, Рамеш родился в Индии, однако много лет живет в Великобритании; у него есть жена и ребенок.

Двоюродный брат Рамеша Аджай Валги рассказал Би-би-си, что тот позвонил членам своей семьи в Лестер и рассказал, что «с ним все порядке». Однако Рамеш не знает, что с его родным братом Аджаем, который также находился в самолете.

«Последний раз я с ним говорил вчера утром. Это все просто ужасно, ужасно! — сказал журналистам еще один брат Вишвашкумара, Наян Кумар Рамеш. — Он сказал, что даже не понимает, как смог выбраться из самолета».

Другой родственник Вишвашкумара по имени Джей сказал, что тот говорил с их отцом. «[Вишвашкумар] получил травмы лица. Он был почти весь в крови — так сказал его отец», — добавил Джей.

Потерпевший крушение рейс AI171 направлялся из Ахмедабада в Лондон. Среди пассажиров было 169 граждан Индии, 53 британца, один канадец и семь граждан Португалии.

Поскольку самолет потерпел крушение в жилом районе, при авиакатастрофе пострадали не только пассажиры и экипаж лайнера, но и местные жители. Точное число жертв на данный момент неизвестно.