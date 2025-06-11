Протесты в Лос-Анджелесе: комендантский час и массовые аресты

Начавшиеся в Лос-Анджелесе протесты распространились как минимум на девять других городов США, включая Нью-Йорк, Атланту, Чикаго, Даллас, Филадельфию и Сан-Франциско. Тем временем в самом Лос-Анджелесе введен комендантский час и продолжаются аресты.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час на ограниченной территории в городе для борьбы с мародерством и насилием. Он будет действовать с 20:00 вечера до 06:00 утра по местному времени для всех, кроме жителей, журналистов и служб экстренной помощи.

Полицейское управление Лос-Анджелеса вечером во вторник сообщило, что в связи с введением комендантского часа в некоторых районах Лос-Анджелеса «начинаются массовые аресты», и напомнило гражданам про комендантский час — как сообщают наши корреспонденты, многие жители города не в курсе, что он действует.

По данным полиции, во вторник уже арестовано около 200 человек. Для сравнения, в субботу было арестовано 27 человек, в воскресенье — 40, а в понедельник — 114. Демонстранты второй раз за три дня перекрыли шоссе 101 — крупную транспортную артерию города. Их быстро разогнала дорожная полиция.

Столкновения, хотя и меньшего, чем раньше, масштаба продолжались и у Федерального здания в Лос-Анджелесе, в котором расположен офис Службы гражданства и миграции США, а рядом находится тюрьма.

Чиновник американской администрации сообщил агентству Reuters, что сотни морских пехотинцев ожидают отправки в район Сил-Бич, расположенный в 50 км к югу от Лос-Анджелеса, сообщил агентству Reuters официальный представитель США. После того, как президент США Дональд Трамп в выходные направил в Лос-Анджелес Национальную гвардию, он мобилизовал 700 базирующихся в Калифорнии морских пехотинцев.

По словам чиновника, во вторник в районе Лос-Анджелеса находилось 2 100 военнослужащих Национальной гвардии. Ни морпехи, ни нацгвардейцы не имеют права производить аресты, и им будет поручена только защита федеральной собственности и персонала.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в телеобращении обвинил Дональда Трампа в разжигании протестов.

«Высылка на улицы обученных бойцов — беспрецедентный шаг, который угрожает самой сути нашей демократии», — заявил он.

При этом, как сообщают корреспонденты, на улицах Лос-Анджелеса не видно ни нацгвардейцев, ни морских пехотинцев. Национальная гвардия и полиция охраняют Федеральное здание в центре города, блокируя подходы к нему.

Национальная гвардия будет также развернута и в Техасе, сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

«Мирный протест законен. Нанесение вреда человеку или имуществу незаконно и влечет за собой арест. Техасская гвардия будет использовать все инструменты и стратегии, чтобы помочь правоохранительным органам поддерживать порядок», — сказал он.

Полиция Нью-Йорка подтвердила, что вечером во вторник в Нью-Йорке были произведены «многочисленные» аресты участников акции протеста против действий Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ранее заявил, что протесты, подобные тем, что прошли в Лос-Анджелесе, «неприемлемы, и мы не потерпим попыток их проведения в нашем городе».

Вашингтон против Калифорнии

Федеральный судья отклонил экстренное ходатайство губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, с которым тот обратился в суд накануне с требованием немедленно запретить Трампу использовать морскую пехоту и Национальную гвардию.

Ньюсом подал ходатайство в рамках его иска против администрации Трампа. Губернатор утверждает, что отправка федеральных войск в Лос-Анджелес незаконно узурпировала суверенитет Калифорнии, нарушив защищенное Конституцией право штатов.

Окружной судья США Чарльз Брейер назначил слушания на вторую половину дня четверга, чтобы дать администрации Трампа время ответить на ходатайство Калифорнии. Ньюсом также обвиняет администрацию Трампа в том, что она планирует использовать Национальную гвардию для помощи в иммиграционных рейдах.

Ньюсом и генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта утверждают в заявлении, что Министерство обороны расширило полномочия гвардии, включив в них «аресты и содержание под стражей иммигрантов и других лиц, которые могут быть заподозрены или обвинены во вмешательстве в работу ICE, что является прямым нарушением Конституции США».

Администрация Трампа пока не сообщала, соответствует ли это утверждение действительности и как она планирует направлять федеральные войска в город.

Представитель Белого дома в ответ сказал, что Ньюсому «следует вернуться в офис генерального прокурора, чтобы привлечь к ответственности участников беспорядков против ICE, которые сжигали имущество и грабили предприятия в Лос-Анджелесе».

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта в интервью Би-би-си сказал, что президент обязан следовать законодательству.

«Статут, на который они ссылаются… чтобы якобы направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес, не дает им тех полномочий, которые, как они говорят, он им дает. Должно быть восстание, которого нет, должно быть вторжение, которого нет, или должна быть неспособность обеспечить соблюдение законов и исполнение законов Соединенных Штатов, чего тоже нет», — сказал Бонта.

Ньюсом также выступил с телеобращением, которое, по мнению многих, адресовано не только жителям Калифорнии, но и более широкой аудитории, которой губернатор предлагает задуматься: если Трамп может использовать свою власть таким образом в Калифорнии, то это может случиться и в других штатах.

У противостояния губернатора с президентом есть и более долгосрочное политическое измерение: считается, что Ньюсом собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2028 года.

Иммиграционные рейды

Корреспондент Би-би-си Кристал Хейз посетила пресс-конференцию конгрессмена Лу Корреа в Санта-Ане, округ Оранж, к югу от Лос-Анджелеса. Он рассказал, что утром во вторник побывал в центре содержания под стражей Иммиграционной и таможенной полиции в городе и насчитал там 31 человека. В воскресенье, по его словам, он также посетил этот центр и насчитал более двух десятков человек.

Корреа затруднился определить точное количество задержанных и число рейдов, сославшись на непрозрачность федеральных властей и вызванный ими хаос в Калифорнии.

По его словам, все виденные им задержанные — мужчины. Двое из них были одеты так, словно их забрали с места работы на стройке. На них были испачканные белые комбинезоны с надписью названия компании по производству красок.

Члены Конгресса уже несколько дней тщетно пытаются посетить аналогичный изолятор ICE в Лос-Анджелесе. Им было отказано в посещении этого места.

Протесты в Лос-Анджелесе начались в пятницу в пригороде Парамаунт, где более 82% населения составляют латиноамериканцы, после того, как начали распространяться слухи о рейдах и арестах разнорабочих в филиале сети магазинов Home Depot, где многие нелегальные мигранты как раз и ищут работу.