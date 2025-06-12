Стало известно, граждане каких стран находились на борту разбившегося в Индии самолета

Сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет, на борту которого было 244 человека. Стало известно, граждане каких стран летели этим рейсом, передает NUR.KZ.

Информацию опубликовала авиакомпания Air India в своем аккаунте соцсети Х.

"Рейс, вылетевший из Ахмадабада в 13:38, перевозил 242 пассажиров и членов экипажа на борту самолета Boeing 787-8. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.

Пострадавших доставляют в ближайшие больницы", - сообщили в авиакомпании.

Также сообщается, что Air India оказывает полное содействие властям, расследующим этот инцидент.

Напомним, инцидент произошел во время взлета. Самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии.

В Сети появились фото и видео с места крушения. Сам момент падения пассажирского самолета также сняли на видео - кадры трагедии распространяются в соцсетях. На них видно, как самолет теряет высоту, пролетая над домами, а после следует взрыв. Пламя поднимается вверх от места крушения самолета.

СМИ сообщают, что в результате крушения самолета есть выжившие. На место трагедии прибыло не менее 20 машин скорой помощи. Некоторые из них увезли раненных в больницу.

Напомним о подобном, но не таком трагическом, случае в Индии в прошлом году - в мае загорелся самолет Airbus A320 авиакомпании Air India Express со 179 пассажирами на борту. ЧП обошлось без пострадавших.