Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, граждане каких стран находились на борту разбившегося в Индии самолета

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Крушение самолета
Крушение самолета. Фото: t.me/kontext_channel

Сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет, на борту которого было 244 человека. Стало известно, граждане каких стран летели этим рейсом, передает NUR.KZ.

Информацию опубликовала авиакомпания Air India в своем аккаунте соцсети Х.

"Рейс, вылетевший из Ахмадабада в 13:38, перевозил 242 пассажиров и членов экипажа на борту самолета Boeing 787-8. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.

Пострадавших доставляют в ближайшие больницы", - сообщили в авиакомпании.

Также сообщается, что Air India оказывает полное содействие властям, расследующим этот инцидент.

Напомним, инцидент произошел во время взлета. Самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии.

В Сети появились фото и видео с места крушения. Сам момент падения пассажирского самолета также сняли на видео - кадры трагедии распространяются в соцсетях. На них видно, как самолет теряет высоту, пролетая над домами, а после следует взрыв. Пламя поднимается вверх от места крушения самолета.

СМИ сообщают, что в результате крушения самолета есть выжившие. На место трагедии прибыло не менее 20 машин скорой помощи. Некоторые из них увезли раненных в больницу.

Напомним о подобном, но не таком трагическом, случае в Индии в прошлом году - в мае загорелся самолет Airbus A320 авиакомпании Air India Express со 179 пассажирами на борту. ЧП обошлось без пострадавших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254785-stalo-izvestno-grazhdane-kakih-stran-nahodilis-na-bortu-razbivshegosya-v-indii-samoleta/