Стало известно, граждане каких стран находились на борту разбившегося в Индии самолета
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет, на борту которого было 244 человека. Стало известно, граждане каких стран летели этим рейсом, передает NUR.KZ.
Информацию опубликовала авиакомпания Air India в своем аккаунте соцсети Х.
"Рейс, вылетевший из Ахмадабада в 13:38, перевозил 242 пассажиров и членов экипажа на борту самолета Boeing 787-8. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.
Пострадавших доставляют в ближайшие больницы", - сообщили в авиакомпании.
Также сообщается, что Air India оказывает полное содействие властям, расследующим этот инцидент.
Напомним, инцидент произошел во время взлета. Самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии.
В Сети появились фото и видео с места крушения. Сам момент падения пассажирского самолета также сняли на видео - кадры трагедии распространяются в соцсетях. На них видно, как самолет теряет высоту, пролетая над домами, а после следует взрыв. Пламя поднимается вверх от места крушения самолета.
СМИ сообщают, что в результате крушения самолета есть выжившие. На место трагедии прибыло не менее 20 машин скорой помощи. Некоторые из них увезли раненных в больницу.
Напомним о подобном, но не таком трагическом, случае в Индии в прошлом году - в мае загорелся самолет Airbus A320 авиакомпании Air India Express со 179 пассажирами на борту. ЧП обошлось без пострадавших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254785-stalo-izvestno-grazhdane-kakih-stran-nahodilis-na-bortu-razbivshegosya-v-indii-samoleta/