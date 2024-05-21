Самолет с пассажирами загорелся после взлета в Индии

В Индии загорелся самолет Airbus A320 авиакомпании Air India Express со 179 пассажирами на борту. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of India.

Как пишет издание, борт направлялся из Бангалора в Кочи. Примерно через 10 минут после взлета загорелся один из двигателей. Самолет вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку. Всех пассажиров эвакуировали.

Отмечается, что это уже второй случай пожара на бортах авиакомпании Air India за последние несколько дней. 17 мая один из самолетов перевозчика, направлявшихся в Бангалор, вернулся в Дели после предупреждения о возгорании на борту.

В авиакомпании, комментируя последнее ЧП, заявили, что в результате произошедшего никто из пассажиров не пострадал.

"Для установления причин пожара будет проведено тщательное расследование совместно с компетентными госорганами", - заявили в компании.

Представитель аэропорта Бангалора сообщил, что "была объявлена ​​полномасштабная чрезвычайная ситуация, и пожар был быстро потушен после приземления".

Напомним, накануне стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы - в воскресенье, 19 мая, вертолет, в котором находились президент и министр иностранных дел Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны.

Из-за сильного тумана и горной местности поиски упавшего вертолета продолжались больше 10 часов. Эксперты считают, что катастрофа могла произойти по причине технической неисправности или человеческого фактора.

В связи с гибелью Раиси в Иране объявлен пятидневный траур.