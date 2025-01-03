Самолет упал на здание в США: есть погибшие и пострадавшие (видео)
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В американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Сообщается о погибших и пострадавших.
О ЧП сообщила полиция штата в соцсети Х.
Изначально сообщалось, что из здания, на которое упал самолет, эвакуировали 9 человек, шесть из них нуждались в медицинской помощи. Тогда же полиция подтвердила, что в результате ЧП погиб один человек.
Позже правоохранители обновили информацию: сообщалось, что погибли два человека, 10 были госпитализированы с места ЧП, еще 8 эвакуированы, но в медицинской помощи не нуждались.
Между тем в соцсетях появились видео с места падения самолета. На них видно, что над зданием поднимется черный дым.
Напомним, в декабре в турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы и потерпел крушение. В результате катастрофы погибли 2 пилота, врач и медработник.
А вчера сообщалось, что в Норильске Airbus 321A с 79 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Судно временно отстранили от полетов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207667-samolet-upal-na-zdanie-v-ssha-est-pogibshie-i-postradavshie-video/