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Самолет упал на здание в США: есть погибшие и пострадавшие (видео)

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Сообщается о погибших и пострадавших.

О ЧП сообщила полиция штата в соцсети Х.

Изначально сообщалось, что из здания, на которое упал самолет, эвакуировали 9 человек, шесть из них нуждались в медицинской помощи. Тогда же полиция подтвердила, что в результате ЧП погиб один человек.

Позже правоохранители обновили информацию: сообщалось, что погибли два человека, 10 были госпитализированы с места ЧП, еще 8 эвакуированы, но в медицинской помощи не нуждались.

Между тем в соцсетях появились видео с места падения самолета. На них видно, что над зданием поднимется черный дым.

Напомним, в декабре в турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы и потерпел крушение. В результате катастрофы погибли 2 пилота, врач и медработник.

А вчера сообщалось, что в Норильске Airbus 321A с 79 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Судно временно отстранили от полетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207667-samolet-upal-na-zdanie-v-ssha-est-pogibshie-i-postradavshie-video/

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